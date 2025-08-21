تغيير في طاقم تحكيم مواجهة مودرن سبورت أمام الزمالك

الخميس، 21 أغسطس 2025 - 10:04

كتب : FilGoal

الزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إجراء تغييرا اضطراريا على طاقم تحكيم مواجهة مودرن سبورت أمام الزمالك.

ويستضيف استاد هيئة قناة السويس مواجهة مودرن سبورت أمام الزمالك في ختام الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

وأجرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري تغييرا اضطراريا على طاقم مواجهة مودرن أمام الزمالك، بتعيين أحمد حسام طه مساعدا للحكم بدلا من عمر فتحي.

ويأتي ذلك بسبب وفاة والد عمر فتحي الحكم المساعد، مساء أمس الأربعاء.

وتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام بخالص العزاء لعمر فتحي سائلين المولى عز وجل أن يتغمده والده بواسع رحمته ويلهمه الصبر.

ويدير المباراة الحكم مصطفى شهدي، فيما يعاونه سامي هلهل، وأحمد حسام، وأحمد ناجي حكما رابعا.

فيما يتواجد على تقنية الفيديو حسام عزب، ومحمد محمود لطفي حكم فيديو مساعد.

وحصد الزمالك 4 نقاط في أول جولتين من انتصار على سيراميكا كليوباترا وتعادل أمام المقاولون العرب.

الزمالك مودرن سبورت مصطفى الشهدي
