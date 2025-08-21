مواعيد مباريات الخميس 21 أغسطس 2025.. الزمالك ضد مودرن سبورت ومنتخب السلة أمام الكاميرون

الخميس، 21 أغسطس 2025 - 09:52

كتب : FilGoal

الزمالك - مودرن سبورت

يشهد اليوم الخميس الموافق 21 من شهر أغسطس 2025 ختام منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

أخبار متعلقة:
"معالي والجزيري" في الجول يكشف أسباب 8 غيابات من الزمالك أمام مودرن سبورت في الجول يكشف موعد عودة أحمد ربيع لتدريبات الزمالك قائمة الزمالك - عودة فتوح وبانزا ضد مودرن سبورت.. وغياب سداسي الزمالك يعلن توفير حافلات لنقل الجماهير قبل مواجهة مودرن سبورت

الدوري المصري

تختتم مباريات الجولة الثالثة من المسابقة بإقامة ثلاث مواجهات مساء اليوم.

ويستضيف المقاولون العرب فريق حرس الحدود في تمام السادسة مساء ويذاع عبر أون سبورت 1.

بينما يحل زد ضيفا على سموحة في تمام التاسعة مساء على استاد برج العرب ويذاع عبر قناة أون سبورت 2.

وفي نفس التوقيت يستضيف مودرن سبورت فريق الزمالك على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

كرة سلة

تختتم مباريات ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للرجال المقامة في أنجولا.

ويلعب منتخب مصر أمام الكاميرون في تمام السادسة مساء.

بينما أنجولا في مواجهة ضد كاب فيردي في التاسعة مساء في ختام منافسات ربع النهائي.

وكان منتخبا مالي والسنغال قد حسما تأهلهما لنصف النهائي.

الزمالك الدوري المصري مودرن سبورت
نرشح لكم
قبل مواجهة الأهلي.. اشتباه بإصابة محمود نبيل لاعب غزل المحلة بتمزق عضلي تغيير في طاقم تحكيم مواجهة مودرن سبورت أمام الزمالك "أخطأ في رسم خط التسلل".. الإسماعيلي يقدم احتجاجا رسميا ضد حكم لقاء الاتحاد علي ماهر يصل لـ 100 انتصار في الدوري المصري "معالي والجزيري" في الجول يكشف أسباب 8 غيابات من الزمالك أمام مودرن سبورت في الجول يكشف موعد عودة أحمد ربيع لتدريبات الزمالك قائمة الزمالك - عودة فتوح وبانزا ضد مودرن سبورت.. وغياب سداسي بطلها علاء عبد العال.. 8 تعادلات سلبية في الدوري المصري
أخر الأخبار
بورنموث يضم المغربي أمين عدلي 7 دقيقة | ميركاتو
"القبض على أكثر من 300 مشجع".. إلغاء مواجهة إنديبندينتي وأونفيرسيداد التشيلي بسبب الشغب 18 دقيقة | أمريكا
الرياضية: اتحاد جدة يستهدف لاعب زينيت 18 دقيقة | ميركاتو
قبل مواجهة الأهلي.. اشتباه بإصابة محمود نبيل لاعب غزل المحلة بتمزق عضلي 45 دقيقة | الدوري المصري
في غياب ميسي.. سواريز يقود إنتر ميامي لنصف نهائي كأس الدوريات بالتغلب على تايجرز أونال 59 دقيقة | أمريكا
تغيير في طاقم تحكيم مواجهة مودرن سبورت أمام الزمالك ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الخميس 21 أغسطس 2025.. الزمالك ضد مودرن سبورت ومنتخب السلة أمام الكاميرون ساعة | الدوري المصري
"أخطأ في رسم خط التسلل".. الإسماعيلي يقدم احتجاجا رسميا ضد حكم لقاء الاتحاد 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 3 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511730/مواعيد-مباريات-الخميس-21-أغسطس-2025-الزمالك-ضد-مودرن-سبورت-ومنتخب-السلة-أمام-الكاميرون