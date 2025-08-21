مواعيد مباريات الخميس 21 أغسطس 2025.. الزمالك ضد مودرن سبورت ومنتخب السلة أمام الكاميرون

يشهد اليوم الخميس الموافق 21 من شهر أغسطس 2025 ختام منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري المصري

تختتم مباريات الجولة الثالثة من المسابقة بإقامة ثلاث مواجهات مساء اليوم.

ويستضيف المقاولون العرب فريق حرس الحدود في تمام السادسة مساء ويذاع عبر أون سبورت 1.

بينما يحل زد ضيفا على سموحة في تمام التاسعة مساء على استاد برج العرب ويذاع عبر قناة أون سبورت 2.

وفي نفس التوقيت يستضيف مودرن سبورت فريق الزمالك على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

كرة سلة

تختتم مباريات ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للرجال المقامة في أنجولا.

ويلعب منتخب مصر أمام الكاميرون في تمام السادسة مساء.

بينما أنجولا في مواجهة ضد كاب فيردي في التاسعة مساء في ختام منافسات ربع النهائي.

وكان منتخبا مالي والسنغال قد حسما تأهلهما لنصف النهائي.