"أخطأ في رسم خط التسلل".. الإسماعيلي يقدم احتجاجا رسميا ضد حكم لقاء الاتحاد

قدم النادي الإسماعيلي احتجاجا رسميا ضد طاقم تحكيم نادي الاتحاد السكندري في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام مساء الثلاثاء، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

وكشف الإسماعيلي في بيانه أن حكم الفيديو تغاضى عن احتساب هدف صحيح للإسماعيلي في الدقيقة 86 بداعي التسلل.

وذكر الإسماعيلي أن حكم الفيديو أخطأ في رسم الخط الرئيسي لمهاجم الإسماعيلي من عند كتفه، وليس من نهاية الكتف، مما حرم الدراويش من هدف التعادل.

وتعادل الإسماعيلي في الجولة الافتتاحية أمام بتروجت سلبيا دون أهداف، قبل أن يتلقى خسارتين أمام بيراميدز والاتحاد على التوالي بهدف نظيف.

وجاء نص بيان الإسماعيلي كالتالي:

أرسل النادي الإسماعيلي، خطابًا شديد اللهجة لرابطة الأندية ولجنة الحكام، بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد طاقم تحكيم مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري، والتي شهدت عدة أخطاء كارثية كانت سببًا في فقدان الفريق نقاط المباراة.

وأوضح النادي في خطابه أن حكم الفار "مصطفى مدحت"، تغاضى عن احتساب هدف صحيح للإسماعيلي في الدقيقة 86 بداعي التسلل، وذلك رغم وضوح الرؤية التي تؤكد صحة الهدف، إلا أنه رغم توفر التقنيات المتاحة لغرفة الفار، قرر إلغاء الهدف بداعي التسلل، حيث تم رسم الخط الرئيسي لمهاجم الإسماعيلي من عند كتفه وليس من نهاية الكتف، لحرماننا من تسجيل هدف التعادل.

وأكد النادي أن اللقاء شهد تجاوزًا مجدي حكم المباراة طارق مجدي تجاه عبدالله جمال، حارس الفريق والذي رفض بدوره اللجوء للحكم ضد لاعب الاتحاد في وقتٍ جرحه من المباراة، لتسبب الحكم في خروج اللاعبين عن تركيزهم للتعامل معهم بأسلوب غير مقبول.

وأوضح النادي أن تعيين طارق مجدي حكمًا للساحة لإدارة اللقاء، أمر يحتاج إلى تفسير حيث أنه كان حكمًا لتقنية الفار في مباراتنا السابقة أمام بيراميدز، والذي ألغى خلالها الحكم المساعد تقنية الفار هدفًا صحيحًا أحرزه أحمد حسن "كوكا" في مرمى بيراميدز، ليتكرر الأمر مجددًا بعدم احتساب هدف آخر للإسماعيلي.

وطلب الإسماعيلي في خطابه، السماح بالاستماع إلى حديث الحكم مع الواقفين في حكام الفار وفقًا لتصريحات أوسكار روير، رئيس لجنة الحكام، في حوار إعلامي سابق، مع استعداد النادي لسداد كافة الرسوم والمصاريف الخاصة بذلك.

كما طالب الإسماعيلي لجنة الحكام بمراجعة الحالات التحكيمية محل الاعتراض بشكل عاجل وسريع، لإعادة الحق إلى نادي الإسماعيلي الذي عانى من الأخطاء الجسيمة متتالية، وذلك عبر تشكيل لجنة محايدة للوقوف على الأخطاء التحكيمية المتعاقبة.

وأشار النادي إلى أن ما يحدث من الحكام، مثلما شهد الإسماعيلي الموسم الماضي، يهدد مجموعة الأندية ويعرضها للهبوط، بل يقبل على الإطلاق حملة ممنهجة من نوع ما من أنواع الإيذاء في القبول من شأنهم.