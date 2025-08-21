علي ماهر يصل لـ 100 انتصار في الدوري المصري

وصل علي ماهر المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا لـ 100 انتصار كمدرب في الدوري المصري.

وجاء ذلك بعد تفوق سيراميكا كليوباترا على إنبي بنتيجة 2-0 في الجولة الثالثة من موسم 2025-26.

ويعد ذلك أول انتصار لسيراميكا هذا الموسم بعد هزيمة ضد الزمالك وتعادل ضد البنك الأهلي.

وسجل عمرو السولية وإسلام عيسى ثنائية سيراميكا كليوباترا.

صاروخ أرض جو ✋ عمرو السولية يسجل الهدف الأول لسيراميكا في مرمى إنبي ⚽#دوري_NILE

وحقق علي ماهر الفوز خلال 100 مباراة من أصل 247 مباراة، وتعادل في 79 وخسر 68.

ويحقق علي ماهر 1.53 نقطة لكل مباراة في تاريخ مبارياته بالدوري المصري.

وجاءت انتصارات علي ماهر مع الأندية

10 انتصارات مع الأسيوطي من 34

4 انتصارات مع سموحة من 13

6 انتصارات مع إنبي من 23

31 انتصارا مع مودرن سبورت من 68

43 انتصارا مع المصري من 96

6 انتصارات مع سيراميكا كليوباترا من 13

وسيلتقي سيراميكا كليوباترا مع المقاولون العرب يوم 29 أغسطس الجاري في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

