"معالي والجزيري" في الجول يكشف أسباب 8 غيابات من الزمالك أمام مودرن سبورت

شهدت قائمة الزمالك أمام مودرن سبورت 8 غيابات بينهم الثنائي عبد الحميد معالي وسيف الجزيري.

ويستضيف استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مواجهة الزمالك ضد مودرن سبورت في تمام التاسعة من مساء اليوم الخميس.

وشهدت القائمة عودة كل من أحمد فتوح وشيكو بانزا ومحمد السيد.

شهدت القائمة غياب كل من:

- أحمد ربيع (للإصابة)

- محمود جهاد (عدم الجاهزية)

- عبد الحميد معالي (أسباب فنية)

- أحمد حمدي (أسباب فنية)

- سيف الجزيري (أسباب فنية)

- عمرو ناصر (أسباب فنية)

- المهدي سليمان (أسباب فنية)

- أحمد عبد الرحيم إيشو (أسباب فنية)

وتضم قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد عواد - محمود الشناوي.

الدفاع: أحمد فتوح - محمود بنتايك - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - صلاح مصدق - عمر جابر.

الوسط: نبيل عماد - محمد شحاتة - محمد السيد - سيف جعفر - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد شريف - شيكو بانزا - جوان ألفينا بيزيرا - آدم كايد.

الهجوم: ناصر منسي - عدي الدباغ.