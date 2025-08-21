كرة سلة - سقوط الكبار.. خروج كوت ديفوار ونيجيريا من ربع النهائي أمام ثنائي مجموعة مصر

شهد ربع نهائي أمم إفريقيا لرجال كرة السلة مفاجآت من العيار الثقيل بعد خروج كوت ديفوار ونيجيريا.

وخسر منتخب كوت ديفوار وصيف النسخة الماضية أمام مالي بعد اللجوء لشوط إضافي.

وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل 90-90 بين المنتخبين، قبل أن تتفوق مالي 12-6 في الشوط الإضافي.

وبذلك تغلب منتخب مالي على كوت ديفوار بنتيجة 102-96 في مباراة ماراثونية.

أما منتخب نيجيريا وصيف النسخة قبل الماضية فقد ودع بالخسارة أمام السنغال بنتيجة 75-91.

وكان منتخبا السنغال ومالي في المركزين الثاني والثالث بالمجموعة التي حسم منتخب مصر صدارتها.

وسبق وأن توجت كوت ديفوار باللقب مرتين مقابل لقب وحيد للمنتخب النيجيري.

بينما لم يتوج منتخب مالي باللقب من قبل.

وتستأنف مباريات ربع النهائي اليوم الخميس كالآتي:

مصر × الكاميرون - 6 مساء

أنجولا × كاب فيردي - 9 مساء

ولم يتأهل منتخب مصر للمربع الذهبي منذ حصد وصافة نسخة 2013.