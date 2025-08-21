في الجول يكشف موعد عودة أحمد ربيع لتدريبات الزمالك

يواصل أحمد ربيع لاعب الزمالك التأهيل للتعافي من الإصابة والعودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية.

وانضم ربيع للزمالك خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من البنك الأهلي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أحمد ربيع يحتاج من أسبوع لـ 10 أيام للتعافي من الإصابة بالعضلة الضامة والمشاركة في تدريبات الزمالك الجماعية.

ويواصل أحمد ربيع البرنامج التأهيلي الموضوع له، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق لتجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها غدا الخميس في التاسعة مساءً على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري.

وانتصر الزمالك على سيراميكا بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى من الدوري، وتعادل 0-0 ضد المقاولون العرب بالجولة الثانية.

وشهدت قائمة الزمالك لمواجهة مودرن سبورت عودة أحمد فتوح وشيكو بانزا ومحمد السيد.

وتضم قائمة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد عواد - محمود الشناوي.

الدفاع: أحمد فتوح - محمود بنتايك - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - صلاح مصدق - عمر جابر.

الوسط: نبيل عماد - محمد شحاتة - محمد السيد - سيف جعفر - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد شريف - شيكو بانزا - جوان ألفينا بيزيرا - آدم كايد.

الهجوم: ناصر منسي - عدي الدباغ.

وكان الفريق اختتم تدريباته مساء اليوم على استاد الكلية الحربية قبل السفر إلى الإسماعيلية للانتظام في معسكر مغلق، استعدادا للمباراة المرتقبة أمام مودرن سبورت.