في الجول يكشف موعد عودة أحمد ربيع لتدريبات الزمالك

الخميس، 21 أغسطس 2025 - 00:11

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد ربيع - الزمالك

يواصل أحمد ربيع لاعب الزمالك التأهيل للتعافي من الإصابة والعودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية.

وانضم ربيع للزمالك خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من البنك الأهلي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أحمد ربيع يحتاج من أسبوع لـ 10 أيام للتعافي من الإصابة بالعضلة الضامة والمشاركة في تدريبات الزمالك الجماعية.

أخبار متعلقة:
الزمالك يعلن تطورات حالة أحمد ربيع وكيله لـ في الجول: أحمد ربيع لم يفقد الأمل بانتقاله للزمالك.. وجون إدوارد أصر عليه منذ يومه الأول مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول: إصابة أحمد ربيع بالعضلة الضامة أحمد ربيع: أجيد اللعب في مركزين.. وقبلت عرض الزمالك بدون تردد

ويواصل أحمد ربيع البرنامج التأهيلي الموضوع له، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق لتجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها غدا الخميس في التاسعة مساءً على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري.

وانتصر الزمالك على سيراميكا بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى من الدوري، وتعادل 0-0 ضد المقاولون العرب بالجولة الثانية.

وشهدت قائمة الزمالك لمواجهة مودرن سبورت عودة أحمد فتوح وشيكو بانزا ومحمد السيد.

وتضم قائمة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد عواد - محمود الشناوي.

الدفاع: أحمد فتوح - محمود بنتايك - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - صلاح مصدق - عمر جابر.

الوسط: نبيل عماد - محمد شحاتة - محمد السيد - سيف جعفر - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد شريف - شيكو بانزا - جوان ألفينا بيزيرا - آدم كايد.

الهجوم: ناصر منسي - عدي الدباغ.

وكان الفريق اختتم تدريباته مساء اليوم على استاد الكلية الحربية قبل السفر إلى الإسماعيلية للانتظام في معسكر مغلق، استعدادا للمباراة المرتقبة أمام مودرن سبورت.

الدوري المصري مودرن سبورت الزمالك
نرشح لكم
"أخطأ في رسم خط التسلل".. الإسماعيلي يقدم احتجاجا رسميا ضد حكم لقاء الاتحاد علي ماهر يصل لـ 100 انتصار في الدوري المصري "معالي والجزيري" في الجول يكشف أسباب 8 غيابات من الزمالك أمام مودرن سبورت قائمة الزمالك - عودة فتوح وبانزا ضد مودرن سبورت.. وغياب سداسي بطلها علاء عبد العال.. 8 تعادلات سلبية في الدوري المصري 3×3.. غزل المحلة يتعادل سلبيا أمام الجونة الثاني على التوالي.. صاروخية بدر موسى تقود بتروجت لأول فوز في الدوري على حساب دجلة قبل خوض كأس الخليج.. منتخب الناشئين يختتم استعداداته لودية السعودية
أخر الأخبار
"أخطأ في رسم خط التسلل".. الإسماعيلي يقدم احتجاجا رسميا ضد حكم لقاء الاتحاد ساعة | الدوري المصري
علي ماهر يصل لـ 100 انتصار في الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
"معالي والجزيري" في الجول يكشف أسباب 8 غيابات من الزمالك أمام مودرن سبورت ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - سقوط الكبار.. خروج كوت ديفوار ونيجيريا من ربع النهائي أمام ثنائي مجموعة مصر ساعة | رياضات أخرى
في الجول يكشف موعد عودة أحمد ربيع لتدريبات الزمالك ساعة | الكرة المصرية
قائمة الزمالك - عودة فتوح وبانزا ضد مودرن سبورت.. وغياب سداسي ساعة | الدوري المصري
ذا أثلتيك: إيزي في طريقه إلى أرسنال.. والكشف الطبي الخميس ساعة | ميركاتو
بطلها علاء عبد العال.. 8 تعادلات سلبية في الدوري المصري 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 3 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511725/في-الجول-يكشف-موعد-عودة-أحمد-ربيع-لتدريبات-الزمالك