قائمة الزمالك - عودة فتوح وبانزا ضد مودرن سبورت.. وغياب سداسي

الأربعاء، 20 أغسطس 2025 - 23:55

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك

عاد أحمد فتوح لقائمة الزمالك في مواجهة مودرن سبورت في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في استاد هيئة قناة السويس في التاسعة مساءً.

وشهدت القائمة أيضا عودة شيكو بانزا بعد غيابه عن اللقاء الماضي ضد المقاولون العرب، ومحمد السيد بعد انتهاء معسكر منتخب الشباب.

فيما يغيب أحمد حمدي وأحمد ربيع ومحمود جهاد وسيف الجزيري وعمرو ناصر وعبد الحميد معالي عن قائمة الأبيض.

وتضم قاائمة يانيك فيريرا كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد عواد - محمود الشناوي.

الدفاع: أحمد فتوح - محمود بنتايك - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - صلاح مصدق - عمر جابر.

الوسط: نبيل عماد - محمد شحاتة - محمد السيد - سيف جعفر - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد شريف - شيكو بانزا - جوان ألفينا بيزيرا - آدم كايد.

الهجوم: ناصر منسي - عدي الدباغ.

وكان الفريق اختتم تدريباته مساء اليوم على استاد الكلية الحربية قبل السفر إلى الإسماعيلية للانتظام في معسكر مغلق، استعدادا للمباراة المرتقبة أمام مودرن سبورت.

