ذا أثلتيك: إيزي في طريقه إلى أرسنال.. والكشف الطبي الخميس

الأربعاء، 20 أغسطس 2025 - 23:50

كتب : FilGoal

إيبيريتشي إيزي لاعب كريستال بالاس

كشف موقع ذا أثلتيك عن توصل نادي أرسنال إلى اتفاق مبدئي مع كريستال بالاس لضم إيبيريتشي إيزي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الموقع أن إيزي سينضم إلى أرسنال مقابل 68 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يعادل الرقم الذي كان توتنام مستعدا لدفعه.

وتم الاتفاق على الشروط الشخصية مع اللاعب ومن المتوقع أن يجري الكشف الطبي غدا الخميس، وفقا لـ ذا أثلتيك.

وكان توتنام هوتسبير توصل إلى اتفاق مع كريستال بالاس في وقت سابق لضم الجناح الإنجليزي إيبيريتشي إيزي، بعد محادثات دارت بين ستيف باريش رئيس كريستال بالاس، ونظيره دانيال ليفي.

ولكن رغم الاتفاق أبدى أرسنال استعداده لتلبية نفس الشروط خاصة بعد إصابة كاي هافيرتز.

وتعرض هافيرتز لإصابة قوية ستبعده عن الملاعب لفترة غير معلومة، وسيخضع لفحوصات طبية لتحديد مدى قوة إصابته ومدة غيابه.

وسيبحث توتنام عن بديل بعد اختيار اللاعب صاحب الـ27 عاما الانضمام إلى أرسنال.

إيزي المعروف بتشجعيه لنادي أرسنال في صغره ولعبه في أكاديمية النادي، سجل الموسم الماضي 9 أهداف في آخر 13 مباراة مع كريستال بالاس، بينهم هدف الفوز في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي.

وشارك إيزي في تتويج فريق كريستال بالاس ببطولة دوري المؤتمر بعد الفوز على حساب ليفربول بركلات الترجيح.

وضم أرسنال خلال الانتقالات الصيفية فيكتور جيوكيريس قادما من سبورتنج لشبونة مقابل 63.5 مليون يورو، ونوني مادويكي من تشيلسي مقابل 48.5 مليون جنيه إسترليني، كما جدد أرسنال عقد إيثان نوانيري.

وانضم إيزي إلى كريستال بالاس قادمًا من كوينز بارك رينجرز في صيف 2020 في صفقة بلغت قيمتها حوالي 17 مليون جنيه إسترليني.

وشارك إيزي في 167 مباراة مع كريستال بالاس، مسجلاً 40 هدفًا.

كما شارك مع منتخب إنجلترا 12 مباراة، وسجل هدفًا واحدًا.

