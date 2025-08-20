بطلها علاء عبد العال.. 8 تعادلات سلبية في الدوري المصري

وصل عدد التعادلات السلبية في الدوري المصري إلى 8 مباريات من أًصل 27 تم لعبهم حتى الآن.

وكان بطل التعادلات السلبية في أول ثلاث جولات بالدوري المصري حتى الآن هو علاء عبد العال المدير الفني لفريق غزل المحلة.

إذ تعادل غزل المحلة في كافة مبارياته بالدوري حتى الآن وجميعهم بدون أهداف.

فتعادل غزل المحلة أمام كل من البنك الأهلي وسموحة والجونة على الترتيب.

بينما جاءت التعادلات السلبية الأخرى كالآتي:

بيراميدز × وادي دجلة

الإسماعيلي × بتروجت

فاركو × إنبي

زد × سيراميكا كليوباترا

الزمالك × المقاولون العرب

وتأتي المفارقة أن علاء عبد العال قد تعادل الموسم الماضي في 3 من أول 4 جولات بالدوري المصري.

وكان وقتها علاء عبد العال مديرا فنيا لفريق الجونة وفي أول 4 جولات تعادل سلبيا في 3 منهم وخسر في مباراة واحدة أمام غزل المحلة.

الدوري المصري غزل المحلة علاء عبد العال
