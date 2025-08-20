3×3.. غزل المحلة يتعادل سلبيا أمام الجونة

حقق نادي غزل المحلة التعادل الثالث خلال 3 جولات بالموسم الحالي من مسابقة الدوري، بعدما تعادل ضد الجونة.

وتعادل غزل المحلة ضد الجونة بدون أهداف ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

بهذه النتيجة رفع الجونة رصيده إلى 4 نقاط في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري.

فيما رفع غزل المحلة رصيده إلى 3 نقاط بعدما تعادل أمام أندية: البنك الأهلي وسموحة والجونة.

غزل المحلة تعادل خلال المبارات الثلاث الماضية بنتيجة واحدة وهى 0-0.

المحلة تعادل خلال أول 3 جولات من الدوري للمرة الأولى منذ موسم 1994-1995.

وصف المباراة

بدأ الجونة المباراة بهجوم ضاغط على مرمى غزل المحلة، وأهدر محمد النحاس مهاجم الجونة فرصة خطيرة بضربة رأسية.

ورد غزل المحلة عن طريق يحيى زكريا الذي سدد كرة قوية تصدى لها محمد علاء حارس مرمى الجونة.

وسدد رشاد العرفاوي مهاجم غزل المحلة تسديدة قوية مرت أعلى مرمى الجونة بقليل.

وفي الشوط الثاني تبادل الفريقين السيطرة على مجريات اللعب.

وأرسل يحيى زكري عرضية خطيرة من الجهة اليسرى أبعدها دفاع الجونة.

فيما أهدر أوجو صامويل مهاجم الجونة فرصة خطيرة في الدقائق الأخيرة من المباراة.