الثاني على التوالي.. صاروخية بدر موسى تقود بتروجت لأول فوز في الدوري على حساب دجلة

حقق نادي بتروجت الانتصار الأول له في الموسم الحالي من مسابقة الدوري بالفوز على وادي دجلة.

وفاز بتروجت على وادي دجلة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة من المسابقة.

وسجل الفلسطيني بدر موسى هدف المباراة الوحيد بتسديدة صاروخية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

بتروجت حقق الانتصار الأول له بعدما تعادل خلال المباراتين الماضيتين ضد الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية.

بدر موسى قاد بتروجت لأول فوز في للدوري للموسم الثاني على التوالي.

وكان اللاعب الفلسطيني قد سجل هدف فوز بتروجت على طلائع الجيش في الموسم المنصرم بالجولة الخامسة وكان هذا الانتصار الأول للفريق البترولي بالمسابقة.

الفوز رفع رصيد بتروجت إلى النقطة 5 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري قبل ختام الجولة الثالثة.

فيما توقف رصيد وادي دجلة عند نقطة وحيدة في المركز 19.

video:1

وصف المباراة

بدأ نادي بتروجت المباراة بضغط هجومي على مرمى وادي دجلة بعد انطلاقة من توفيق محمد من الجهة اليسرى وعرضية متقنة أبعدها دفاع بتروجت.

ورد وادي دجلة بتسديدة قوية عن طريق شادي ماهر تصدى لها عمر صلاح حارس مرمى بتروجت.

وسدد بدر موسى كرة صاروخية من الجهة اليمنى ارتطمت بمدافع دجلة وسكنت الشباك في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني كثف وادي دجلة محاولاته بحثا عن تسجيل هدف التعادل.

وسدد أحمد فاروق لاعب وادي دجل تسديدة صاروخية ارتطمت بالعارضة ليضيع هدف محقق.

وأرسل محمد عبد العاطي عرضية متقنة من الجهة اليسرى أبعدها دفاع بتروجت عن مناطق الخطورة قبل أن تصل لكوابينا مهاجم دجلة.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع أهدر كوابينا فرصة محققة لتسجيل هدف التعادل لنادي وادي دجلة.

وحافظ لاعبو بتروجت على التقدم في النتيجة حتى نهاية المباراة ليحقق الفريق انتصاره الأول بمسابقة الدوري لهذا الموسم.