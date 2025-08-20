سكاي: إصابة بايلي في مرانه الأول مع روما

الأربعاء، 20 أغسطس 2025 - 22:53

كتب : FilGoal

ليون بايلي - روما

بدأ الجاميكي ليون بايلي مشواره مع روما الإيطالي بأسوأ طريقة ممكنة إذ تعرض لإصابة عضلية في المران الأول مع الفريق.

وانضم اللاعب قادما من أستون فيلا على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن اللاعب توقف في نهاية مران الفريق وأمسك ساقه.

ولم يعلن النادي إصابة اللاعب بعد لكن هناك مخاوف بالفعل من غيابه عن الجولة الأولى وحتى التوقف الدولي في سبتمبر المقبل.

وغاب اللاعب الموسم الماضي عن صفوف أستون فيلا بسبب الإصابات العضلية.

بايلي هو أول لاعب كرة قدم جامايكي في تاريخ روما.

اختار بايلي ارتداء القميص رقم 31.

لم يذكر روما قيمة الصفقة، لكن هناك تقارير أوضحت أن روما اتفق مع أستون فيلا على إعارة قيمتها تتراوح بين 2 و3 ملايين يورو.

أما حق الشراء بنهاية الموسم فتبلغ قيمته 22 مليون يورو.

وكان أستون فيلا قد تعاقد مع بايلي في صيف 2021 قادما من باير ليفركوزن مقابل 32 مليون يورو.

واستبعد أوناي إيمري المدير الفني لأستون فيلا الجناح الأيمن من مباراة نيوكاسل التي أقيمت في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي وانتهت بدون أهداف.

وخاض بايلي 38 مباراة مع أستون فيلا في الموسم الماضي وسجل هدفين وصنع 4 آخرين.

وإجمالا، لعب بايلي مع أستون فيلا 144 مباراة وسجل 22 هدفا وصنع 24 آخرين.

ولعب بايلي من قبل مع جينك وباير ليفركوزن وأستون فيلا.

شارك اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا في 377 مباراة في الدوريات، مسجّلًا 76 هدفًا.

