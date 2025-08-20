قبل خوض كأس الخليج.. منتخب الناشئين يختتم استعداداته لودية السعودية

اختتم منتخب الناشئين تحت 17 سنة استعداداته لودية السعودية قبل خوض كأس الخليج للشباب تحت 20 سنة.

وتقام بطولة كأس الخليج في مدينة أبها السعودية خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري إلى 9 سبتمبر المقبل.

وسافر منتخب الناشئين إلى السعودية يوم الثلاثاء، لخوض كأس الخليج في إطار استعداداته لكأس العالم للناشئين في قطر.

واستقبل وفد من السفارة المصرية في السعودية منتخب الناشئين.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب العراق، وعمان، والبحرين.

أما المجموعة الأولى فتضم السعودية صاحبة الأرض، وقطر، والكويت، واليمن.

وتضم البعثة 25 لاعبا جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو عادل - عمر عبدالعزيز - فادي وائل

خط الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - أدهم فريد - مهند الشامي - فارس فخري - أحمد سمير

خط الوسط: عمر كمال - باسل مدحت - محمد حمد - بلال عطية - محمد البنداري - أنس رشدي - ياسين حسام - عمر أبوطالب - إبراهيم النجعاوي - أحمد إيهاب - محمد صبيح - عمار السيد - سيف الجبالي.

خط الهجوم: حمزة عبدالكريم - عبدالعزيز الزغبي - زياد أيوب

ويضم الجهاز الفني أحمد الكاس مديرًا فنيا، ومحمد إبراهيم المدرب العام، وأحمد فوزي مدربا لحراس المرمى، ووليد مهدي مديرا إداريا، وسالم حنيش محللا للآداء، وعبدالرحمن عيسى مدربا للأحمال، وعمرو طه طبيب المنتخب.

ويستعد المنتخب المصري لكأس العالم للناشئين في قطر خلال الفترة ما بين 3 وحتى 27 نوفمبر.

