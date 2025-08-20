كرة طائرة - بعثة منتخب السيدات تصل تايلاند استعدادا لخوض منافسات بطولة العالم

وصلت بعثة منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة إلى تايلاند استعدادا لخوض منافسات بطولة العالم.

وتستضيف تايلاند منافسات بطولة العالم للسيدات خلال الفترة من 22 أغسطس الجاري حتى 7 سبتمبر المقبل.

ويشارك منتخب سيدات مصر للكرة الطائرة في بطولة العالم للمرة الأولى بعد غياب 20 عاما.

ويقع منتخب السيدات في المجموعة الأولى رفقة منتخبات تايلاند وهولندا والسويد.

وشهدت القائمة استبعاد سابين عابد لاعبة الزمالك ومنتخب مصر في الثواني الأخيرة بسبب إصابتها في الساق اليسرى.

ويأتي جدول مباريات منتخب السيدات كالآتي:

مصر × تايلاند - الجمعة 22 أغسطس - 4:30 عصرا

مصر × هولندا - الأحد 24 أغسطس - 1 ظهرا

مصر × السويد - الثلاثاء 26 أغسطس - 1 ظهرا

بينما تأتي قائمة منتخب السيدات كالآتي:

سارة أمين – ندى معوض – سابين عابد – مريم متولي – آية خالد – داليا مرشدي – مي محمود – ندى مرجان – دانه شوقي – هنا تامر – تقى الله مدحت – نور الله ياسين – ندى وليد – حبيبة زعتر.