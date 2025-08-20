كرة طائرة - بعثة منتخب السيدات تصل تايلاند استعدادا لخوض منافسات بطولة العالم

الأربعاء، 20 أغسطس 2025 - 22:47

كتب : FilGoal

منتخب مصر للسيدات - كرة طائرة

وصلت بعثة منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة إلى تايلاند استعدادا لخوض منافسات بطولة العالم.

وتستضيف تايلاند منافسات بطولة العالم للسيدات خلال الفترة من 22 أغسطس الجاري حتى 7 سبتمبر المقبل.

ويشارك منتخب سيدات مصر للكرة الطائرة في بطولة العالم للمرة الأولى بعد غياب 20 عاما.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - ثنائي الزمالك السابق.. حتا الإماراتي يضم لعبة ورضا هيكل كرة طائرة - الزمالك يضم أبو السعود من سموحة كرة طائرة – في نسخته الأولى.. تعرف على قرعة دوري المرتبط للسيدات كرة طائرة – في نسخته الأولى.. تعرف على قرعة دوري المرتبط الرجال

ويقع منتخب السيدات في المجموعة الأولى رفقة منتخبات تايلاند وهولندا والسويد.

وشهدت القائمة استبعاد سابين عابد لاعبة الزمالك ومنتخب مصر في الثواني الأخيرة بسبب إصابتها في الساق اليسرى.

ويأتي جدول مباريات منتخب السيدات كالآتي:

مصر × تايلاند - الجمعة 22 أغسطس - 4:30 عصرا

مصر × هولندا - الأحد 24 أغسطس - 1 ظهرا

مصر × السويد - الثلاثاء 26 أغسطس - 1 ظهرا

بينما تأتي قائمة منتخب السيدات كالآتي:

سارة أمين – ندى معوض – سابين عابد – مريم متولي – آية خالد – داليا مرشدي – مي محمود – ندى مرجان – دانه شوقي – هنا تامر – تقى الله مدحت – نور الله ياسين – ندى وليد – حبيبة زعتر.

كرة طائرة سيدات مصر مصر للسيدات بطولة العالم
نرشح لكم
كرة نسائية – إعادة سحب قرعة الدوري.. تعرف على مباريات الجولة الأولى كرة نسائية - ديميتري لوبوف: الأهلي جاهز للموسم الجديد.. ونسعى للأفضل بعد اعتذار الجونة.. اتحاد الكرة يعلن إعادة قرعة دوري الكرة النسائية كرة سلة – منتخب مصر للناشئات بطلا للبطولة العربية اسكواش - من أجل أولمبياد 2028.. سبورتنج يجدد تعاقده مع نور الشربيني كرة نسائية - الأهلي يختتم سوق الانتقالات بضم حارسة برينتفورد السابقة سلة - "للرد على ما تم تداوله".. وزارة الرياضة تطالب الاتحاد بتوضيح ما حدث في البطولة العربية للناشئات الزمالك يعلن 3 تعاقدات جديدة لدعم صفوف فريق السيدات
أخر الأخبار
"أخطأ في رسم خط التسلل".. الإسماعيلي يقدم احتجاجا رسميا ضد حكم لقاء الاتحاد 7 ساعة | الدوري المصري
علي ماهر يصل لـ 100 انتصار في الدوري المصري 7 ساعة | الدوري المصري
"معالي والجزيري" في الجول يكشف أسباب 8 غيابات من الزمالك أمام مودرن سبورت 7 ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - سقوط الكبار.. خروج كوت ديفوار ونيجيريا من ربع النهائي أمام ثنائي مجموعة مصر 8 ساعة | رياضات أخرى
في الجول يكشف موعد عودة أحمد ربيع لتدريبات الزمالك 8 ساعة | الكرة المصرية
قائمة الزمالك - عودة فتوح وبانزا ضد مودرن سبورت.. وغياب سداسي 8 ساعة | الدوري المصري
ذا أثلتيك: إيزي في طريقه إلى أرسنال.. والكشف الطبي الخميس 8 ساعة | ميركاتو
بطلها علاء عبد العال.. 8 تعادلات سلبية في الدوري المصري 8 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 3 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511717/كرة-طائرة-بعثة-منتخب-السيدات-تصل-تايلاند-استعدادا-لخوض-منافسات-بطولة-العالم