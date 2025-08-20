الرياضية: إنزاجي يضع البليهي ضمن خططه للموسم الجديد

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تمسك الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال، بالمدافع على البليهي.

ورفض نادي الهلال السعودي عرضا رسميا من اتحاد جدة يطلب فيه الحصول على خدمات علي البليهي مدافع الأزرق على سبيل الإعارة.

وذكرت الرياضية، أن إنزاجي يعتبر البليهي عنصرًا أساسيا في خططه للموسم الجديد.

وارتبط البليهي بالانتقال إلى الاتحاد السعودي خلال الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة، بعدما تقدم الاتحاد بفرض رسمي مقابل 3 ملايين ريال.

ويمتد تعاقد البليهي مع الهلال لمدة موسمين حتى 2027.

ويتواجد في دفاع الهلال الثنائي حسام تمبكتي، وكاليدو كوليبالي، فيما لم يشارك البليهي بصفة أساسية في كأس العالم للأندية تحت قيادة إنزاجي.

ولعب البليهي بقميص الهلال 256 مباراةً، سجل فيها 23 هدفًا، وصنع تمريرتين حاسمتين.

ويخوض البليهي موسمه الثامن مع الهلال منذ انتقاله إليه قادمًا من الفتح موسم 2017ـ2018.

وتوِّج المدافع مع الفريق بخمسة ألقاب للدوري، واثنين لدوري أبطال آسيا، وثلاثة لكأس السوبر السعودي، ومثلها لكأس الملك.