الزمالك يعلن توفير حافلات لنقل الجماهير قبل مواجهة مودرن سبورت

الأربعاء، 20 أغسطس 2025 - 22:09

كتب : FilGoal

الزمالك

أعلن نادي الزمالك توفير حافلات لنقل الجماهير غدا الخميس إلى استاد هيئة قناة السويس قبل مواجهة مودرن سبورت.

ويستضيف استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مواجهة الزمالك ضد مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

ويأتي ذلك بدلا من استاد القاهرة الذي تم إغلاقه لحين انتهاء عملية صيانة أرضيته قبل مواجهة منتخب مصر أمام إثيوبيا يوم 5 سبتمبر المقبل.

أخبار متعلقة:
مستشار الزمالك القانوني: جهاز أكتوبر متعنت مع النادي.. ونثق في الدولة لحل الأزمة الشهدي حكما لمباراة مودرن والزمالك بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك المندوه: سحب أرض أكتوبر بشكل نهائي يعني انهيار نادي الزمالك.. ومناشدة للرئيس

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، توفير حافلات لنقل جماهير الفريق لمدينة الإسماعيلية غدا الخميس، لمساندة الفريق أمام مودرن سبورت في مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن تتحرك الحافلات في تمام الثالثة عصرا من أمام بوابة 5 بمقر نادي الزمالك، على أن تعود إلى القاهرة عقب انتهاء اللقاء مباشرة.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء غدا الخميس وتذاع عبر قناة أون سبورت.

وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب سلبيا في الجولة الثانية من الدوري، ليرفع رصيده إلى النقطة الرابعة.

ويدير المباراة الحكم مصطفى شهدي، فيما يعاونه سامي هلهل، وعمر فتحي، وأحمد ناجي حكما رابعا.

فيما يتواجد على تقنية الفيديو حسام عزب، ومحمد محمود لطفي حكم فيديو مساعد.

الزمالك الدوري المصري استاد هيئة قناة السويس مودرن سبورت
نرشح لكم
مباشر الدوري - الجونة (0)-(0)المحلة.. دجلة (0)-(1) بتروجت.. العارضة تمنع التعادل السولية يقود سيراميكا لأول فوز بالدوري بهدفين في شباك إنبي الـ 40 في الدوري.. السولية يقص شريط أهدافه مع سيراميكا بتسديدة صاروخية شيكابالا ينعي وفاة رزاق أوموتويوسي انتهت في الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) إنبي كما كشف في الجول.. وادي دجلة يعلن التعاقد مع فرانك بولي مستشار الزمالك القانوني: جهاز أكتوبر متعنت مع النادي.. ونثق في الدولة لحل الأزمة مران الأهلي – غياب الشناوي وتأهيل المصابين في الجيم
أخر الأخبار
قبل خوض كأس الخليج.. منتخب الناشئين يختتم استعداداته لودية السعودية دقيقة | منتخب مصر
كرة طائرة - بعثة منتخب السيدات تصل تايلاند استعدادا لخوض منافسات بطولة العالم 4 دقيقة | رياضة نسائية
الرياضية: إنزاجي يضع البليهي ضمن خططه للموسم الجديد 35 دقيقة | سعودي في الجول
الزمالك يعلن توفير حافلات لنقل الجماهير قبل مواجهة مودرن سبورت 41 دقيقة | الدوري المصري
الشباب السعودي يعلن الصفقة الخامسة 44 دقيقة | ميركاتو
ذا أثلتيك: توتنام يتفق مع كريستال بالاس على ضم إيزي.. وأرسنال قد يحول وجهة الصفقة 47 دقيقة | ميركاتو
صحيفة اليوم: اتحاد جدة يسعى لبيع عوار وفابينيو لضم أجانب جدد ساعة | سعودي في الجول
كومان: أردت خوض تجربة جديدة.. والنصر كان أفضل خيار ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 3 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511715/الزمالك-يعلن-توفير-حافلات-لنقل-الجماهير-قبل-مواجهة-مودرن-سبورت