الزمالك يعلن توفير حافلات لنقل الجماهير قبل مواجهة مودرن سبورت

أعلن نادي الزمالك توفير حافلات لنقل الجماهير غدا الخميس إلى استاد هيئة قناة السويس قبل مواجهة مودرن سبورت.

ويستضيف استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مواجهة الزمالك ضد مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

ويأتي ذلك بدلا من استاد القاهرة الذي تم إغلاقه لحين انتهاء عملية صيانة أرضيته قبل مواجهة منتخب مصر أمام إثيوبيا يوم 5 سبتمبر المقبل.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، توفير حافلات لنقل جماهير الفريق لمدينة الإسماعيلية غدا الخميس، لمساندة الفريق أمام مودرن سبورت في مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن تتحرك الحافلات في تمام الثالثة عصرا من أمام بوابة 5 بمقر نادي الزمالك، على أن تعود إلى القاهرة عقب انتهاء اللقاء مباشرة.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء غدا الخميس وتذاع عبر قناة أون سبورت.

وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب سلبيا في الجولة الثانية من الدوري، ليرفع رصيده إلى النقطة الرابعة.

ويدير المباراة الحكم مصطفى شهدي، فيما يعاونه سامي هلهل، وعمر فتحي، وأحمد ناجي حكما رابعا.