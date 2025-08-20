ذا أثلتيك: توتنام يتفق مع كريستال بالاس على ضم إيزي.. وأرسنال قد يحول وجهة الصفقة

كشف موقع ذا أثلتيك عن توصل نادي توتنام هوتسبير إلى اتفاق مع كريستال بالاس لضم الجناح الإنجليزي إيبيريتشي إيزي.

وأوضح أن محادثات دارت بين ستيف باريش رئيس كريستال بالاس، ونظيره دانيال ليفي، بشأن اللاعب الدولي الإنجليزي خلال الأيام الأخيرة، لكن اهتمام أرسنال لا يزال قائمًا.

وأشار ذا أثلتيك إلى أنه رغم اتفاق توتنام مع كريستال بالاس، إلا أن أرسنال أبدى استعداده لتلبية نفس الشروط خاصة بعد إصابة كاي هافيرتز.

وتعرض هافيرتز لإصابة قوية ستبعده عن الملاعب لفترة غير معلومة، وسيخضع لفحوصات طبية لتحديد مدى قوة إصابته ومدة غيابه.. تعرف على تفاصيل إصابة هافيرتز بالضغط هنا

الموقع كشف عن استعداد توتنام للبحث عن بديل إذا اختار اللاعب صاحب الـ27 عاما الانضمام إلى أرسنال.

ورفض كريستال بالاس إتمام الصفقة حتى خوض كريستال بالاس مباراته ضد فريدريكستاد يوم الخميس في دوري المؤتمر، وفقا لـ ذا أثلتيك.

إيزي المعروف بتشجعيه لنادي أرسنال في صغره ولعبه في أكاديمية النادي، سجل الموسم الماضي 9 أهداف في آخر 13 مباراة مع كريستال بالاس، بينهم هدف الفوز في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي.

وشارك إيزي في تتويج فريق كريستال بالاس ببطولة دوري المؤتمر بعد الفوز على حساب ليفربول بركلات الترجيح.

وضم أرسنال خلال الانتقالات الصيفية فيكتور جيوكيريس قادما من سبورتنج لشبونة مقابل 63.5 مليون يورو، ونوني مادويكي من تشيلسي مقابل 48.5 مليون جنيه إسترليني، كما جدد أرسنال عقد إيثان نوانيري.

وانضم إيزي إلى كريستال بالاس قادمًا من كوينز بارك رينجرز في صيف 2020 في صفقة بلغت قيمتها حوالي 17 مليون جنيه إسترليني.

وشارك إيزي في 167 مباراة مع كريستال بالاس، مسجلاً 40 هدفًا.

كما شارك مع منتخب إنجلترا 12 مباراة، وسجل هدفًا واحدًا.