كومان: أردت خوض تجربة جديدة.. والنصر كان أفضل خيار

كشف الفرنسي كينجسلي كومان عن أسباب انتقاله لنادي النصر السعودي.

وانضم كومان إلى النصر هذا الصيف قادما من بايرن ميونيخ الألماني.

وقال كومان عبر موقع رابطة الدوري السعودي: "أردت خوض تجربة جديدة والفوز في مكان مختلف، وشعرت أن النصر أفضل خيار بالنسبة لي".

وأضاف "رغبت في الانضمام إلى فريق لديه الرغبة الحقيقية في الفوز، وهدفي الأساسي هو الفوز بأكبر عدد ممكن من البطولات مع النصر".

وشدد "أتطلع بشكل خاص إلى الفوز بلقب الدوري مع النصر، خاصة أن الفريق لم يفز به في الموسم الماضي"

وعن زميله السابق في بايرن ميونخ، السنغالي ساديو ماني قال كومان: "إنه لاعب كبير ذو تاريخ عظيم، ويعمل بجد".

أما عن مدرب الفريق جيسوس، أوضح "هو مدرب ورجل رائع، وأعتقد أنه الشخص المناسب للانتقال بالنصر إلى مستوى أفضل".

كومان خاض مباراته الرسمية الأولى مع النصر ضد اتحاد جدة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وظهر الجناح الفرنسي بشكل جيد في فوز النصر على الاتحاد 2-1، ليقود فريقه لمواجهة أهلي جدة في نهائي المسابقة.

ويلعب النصر ضد أهلي جدة يوم السبت 23 أغسطس ضمن نهائي كاس السوبر السعودي.

