متفوقا على هالاند وإيكيتيكي.. ريتشارلسون يتوج بجائزة لاعب الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 20 أغسطس 2025 - 21:04

كتب : FilGoal

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي عن تتويج ريتشارلسون لاعب توتنام بجائزة لاعب الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وتفوق ريتشارلسون على ثنائي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند وتيجاني رينديرز بالإضافة لهوجو إيكيتيكي مهاجم ليفربول.

وسجل ريتشارلسون هدفين في انتصار توتنام على بيرنلي بثلاثة أهداف دون مقابل في افتتاحية الدوري.

وشهدت قائمة المرشحين تواجد كل من:

- دان بالارد (سندرلاند)

- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

- هوجو إيكيتيكي (ليفربول)

- ديفيد رايا (أرسنال)

- تيجاني ريندرز (مانشستر سيتي)

- أنطونيو سيمينيو (بورنموث)

- كريس وود (نوتنجهام فورست)

