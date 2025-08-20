متفوقا على هالاند وإيكيتيكي.. ريتشارلسون يتوج بجائزة لاعب الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي عن تتويج ريتشارلسون لاعب توتنام بجائزة لاعب الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وتفوق ريتشارلسون على ثنائي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند وتيجاني رينديرز بالإضافة لهوجو إيكيتيكي مهاجم ليفربول.

وسجل ريتشارلسون هدفين في انتصار توتنام على بيرنلي بثلاثة أهداف دون مقابل في افتتاحية الدوري.

You have voted Richarlison as Player of the Matchweek for the opening weekend! 💫 Relive his stunning brace in @SpursOfficial’s 3-0 win v Burnley 👇 pic.twitter.com/hXSpXDZLlO — Premier League (@premierleague) August 20, 2025

وشهدت قائمة المرشحين تواجد كل من:

- دان بالارد (سندرلاند)

- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

- هوجو إيكيتيكي (ليفربول)

- ديفيد رايا (أرسنال)

- تيجاني ريندرز (مانشستر سيتي)

- أنطونيو سيمينيو (بورنموث)

- كريس وود (نوتنجهام فورست)