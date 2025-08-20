مباشر الدوري - الجونة (0)-(0)المحلة.. دجلة (0)-(1) بتروجت.. العارضة تمنع التعادل

الأربعاء، 20 أغسطس 2025 - 20:55

كتب : FilGoal

بدر موسى

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجونة ضد غزل المحلة، ووادي دجلة وبتروجت.

وتقام المباراتين ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

الجونة × غزل المحلة

لمتابعة مباراة الجونة ضد غزل المحلة دقيقة بدقيقة من هنا.

بداية الشوط الثاني

ق40 محمد علاء حارس مرمى الجونة يمنع هدف محقق بعد تسديدة صاروخية من يحيى زكريا لاعب المحلة.

ق10 رأسية خطيرة من محمد النحاس مهاجم الجونة تمر أعلى مرمى غزل المحلة

بداية المباراة

وادي دجلة × بتروجت

ق66 تسديدة صاروخية من أحمد فاروق لاعب دجلة ترتطم بالعارضة.

بداية الشوط الثاني

ق47 بدر موسى لاعب بتروجت يسجل الهدف الاول بعد تسددية قوية خدعت حارس مرمى دجلة

ق40 تسديدة قوية من شادي ماهر لاعب وادي دجلة يتصدى لها عمر صلاح حارس الجونة

ق20 انطلاقة رائعة من توفيق محمد لاعب بتروجت وعرضية متقنة يبعدها دفاع وادي دجلة عن مناطق الخطورة.

انطلاق المباراة

لمتابعة مباراة وادي دجلة ضد بتروجت دقيقة بدقيقة من هنا.

غزل المحلة الدوري
