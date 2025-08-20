ذا أثليتك: الدوري الأمريكي يوافق على رفع علم فلسطين في مدرجات كولومبوس بسبب وسام

سمحت رابطة الدوري الأمريكي بظهور علم فلسطين في مباريات كولومبوس كرو على ميدانه لدعم وسام أبو علي مهاجم الفريق الجديد.

ووافقت رابطة الدوري الأمريكي على طلب النادي برفع علم واحد يمثل جنسية كل لاعب في الفريق، بما يضم علم فلسطين.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن منع ظهور العلم الفلسطيني في باقي مباريات الدوري سيظل مستمرا.

وسيظهر علم فلسطين في المدرجات رفقة الجزائر والأرجنتين وكندا وكاب فيردي والدنمارك وفنلندا وفرنسا وغانا وجواتيمالا والمجر وليبيريا وأوكرانيا وأمريكا وأوروجواي في مدرجات كولومبوس كرو.

وكان رفع أعلام الدول متاحا في الدوري الأمريكي لأي دولة حتى أكتوبر 2023، ومنذ ذلك الحين تم وضع لائحة جديدة بمنع رفع الأعلام التي لم تكن موجودة من قبل بشكل معتاد.

وبدأت الأندية تقديم طلبات لرفع أعلام أخرى في مدرجاتها ثم علم المكسيك أو كولومبيا.

ومنذ أكتوبر 2023 لم يتم رفع الأعلام الفلسطينية أو الإسرائيلية في المدرجات وتم استثناء نادي فلادليفيا يونيون برفع علم إسرائيل لدعم المهاجم تاي باريبو.

يذكر أن الدوري الأمريكي يقلل من استخدام العبارات والشعارات السياسية في المدرجات.

وانتقل وسام إلى النادي الأمريكي مقابل 7.5 مليون دولار، بالإضافة إلى مليون دولار كحوافز، و10% من نسبة إعادة بيع اللاعب.

وأعلن كولومبوس كرو ضم الدولي الفلسطيني بعقد يمتد حتى 2027 مع خيار التجديد لموسم إضافي.

وقال أبو علي في تصريحات للحصفيين: "أول شيء أخبرته للمدير الرياضي لكولومبوس كرو هو إنني أريد الفوز، وبصراحة بنسبة 100% لم أكن لأنضم للفريق إذا لم يحقق الألقاب خلال السنوات الأخيرة لأن هذا ما يجذب اللاعب".

وواصل "لا يهمني إذا سجلت 3 أهداف في المباراة بقدر ما يهمني تحقيق الفوز وهذا يتماشى مع عقلية الفريق وفلسفته".

وتابع "أريد التتويج بالألقاب وهذا السبب الرئيسي الذي انضممت من أجله وأهم شيء بالنسبة لي، وإذا كان لدينا فرصة للتويج بالقب خلال الموسم الحالي سأبذل جهدي من أجلها وبالطبع على المستوى الشخصي أريد تسجيل بعض الأهداف أيضا".

وأضاف "أريد تحقيق نجاح شخصي يتماشى مع نجاح الفريق، أريد تسجيل أهداف مهمة واتخذ الخطوة الأخيرة التي تجعلنا نفوز بالمباريات ونصل للبطولات وفي النهاية كل ذلك يعود لتحقيق الفوز".