النصر × أهلي جدة.. موعد نهائي السوبر السعودي والقناة الناقلة

ضرب أهلي جدة موعدا ناريا مع النصر في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.

وتأهل أهلي جدة إلى المباراة النهائية بعد الفوز العريض على القادسية 5-1 في نصف النهائي.

سجل خماسية أهلي جدة في المباراة كل من إيفان توني وإنزو ميلو وفرانك كيسي الذي أحرز هدفين، وناتشو فيرنانديز بالخطأ في مرماه.

بينما سجل جاستون ألفاريز هدف القادسية الوحيد.

فيما حجز النصر مقعده في النهائي بعد الفوز 2-1 على اتحاد جدة في نصف النهائي الآخر.

وسجل ثنائية النصر كل من جواو فيليكس وساديو ماني، بينما سجل ستيفن بيرجفاين هدف اتحاد جدة.

وستقام المباراة النهائية بين النصر وأهلي جدة يوم السبت المقبل 23 أغسطس.

وستذاع المباراة على قناة ثمانية السعودية في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقت القاهرة.