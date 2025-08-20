النصر × أهلي جدة.. موعد نهائي السوبر السعودي والقناة الناقلة

الأربعاء، 20 أغسطس 2025 - 20:08

كتب : FilGoal

رونالدو - رياض محرز

ضرب أهلي جدة موعدا ناريا مع النصر في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.

وتأهل أهلي جدة إلى المباراة النهائية بعد الفوز العريض على القادسية 5-1 في نصف النهائي.

سجل خماسية أهلي جدة في المباراة كل من إيفان توني وإنزو ميلو وفرانك كيسي الذي أحرز هدفين، وناتشو فيرنانديز بالخطأ في مرماه.

أخبار متعلقة:
يايسله: سعداء أن نكون جزء من السوبر السعودي.. وأنا واقعي وأتخذ الأمور خطوة بخطوة ريتيجي: القادسية قادر على التتويج بالسوبر السعودي بسبب انسحاب الهلال من السوبر.. تعديلات جديدة في لائحة مسابقات الكرة السعودية إيرادات استثنائية لبطولة السوبر السعودي في هونج كونج

بينما سجل جاستون ألفاريز هدف القادسية الوحيد.

فيما حجز النصر مقعده في النهائي بعد الفوز 2-1 على اتحاد جدة في نصف النهائي الآخر.

وسجل ثنائية النصر كل من جواو فيليكس وساديو ماني، بينما سجل ستيفن بيرجفاين هدف اتحاد جدة.

وستقام المباراة النهائية بين النصر وأهلي جدة يوم السبت المقبل 23 أغسطس.

وستذاع المباراة على قناة ثمانية السعودية في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقت القاهرة.

Image

رونالدو رياض محرز السوبر السعودي
نرشح لكم
الرياضية: إنزاجي يضع البليهي ضمن خططه للموسم الجديد الشباب السعودي يعلن الصفقة الخامسة صحيفة اليوم: اتحاد جدة يسعى لبيع عوار وفابينيو لضم أجانب جدد كومان: أردت خوض تجربة جديدة.. والنصر كان أفضل خيار الصفقة الرابعة.. الشباب السعودي يتعاقد مع حارس النصر السابق بسبب المشاركات الآسيوية.. رابطة الدوري السعودي تعدل مواعيد المباريات نونيز: انتقلت للهلال بعد اتصال إنزاجي.. والدوري السعودي يتطور بشكل مستمر يايسله: سعداء أن نكون جزء من السوبر السعودي.. وأنا واقعي وأتخذ الأمور خطوة بخطوة
أخر الأخبار
3×3.. غزل المحلة يتعادل سلبيا أمام الجونة 7 دقيقة | الدوري المصري
الثاني على التوالي.. صاروخية بدر موسى تقود بتروجت لأول فوز في الدوري على حساب دجلة 25 دقيقة | الكرة المصرية
سكاي: إصابة بايلي في مرانه الأول مع روما 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
قبل خوض كأس الخليج.. منتخب الناشئين يختتم استعداداته لودية السعودية 38 دقيقة | منتخب مصر
كرة طائرة - بعثة منتخب السيدات تصل تايلاند استعدادا لخوض منافسات بطولة العالم 41 دقيقة | رياضة نسائية
الرياضية: إنزاجي يضع البليهي ضمن خططه للموسم الجديد ساعة | سعودي في الجول
الزمالك يعلن توفير حافلات لنقل الجماهير قبل مواجهة مودرن سبورت ساعة | الدوري المصري
الشباب السعودي يعلن الصفقة الخامسة ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 3 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511707/النصر-أهلي-جدة-موعد-نهائي-السوبر-السعودي-والقناة-الناقلة