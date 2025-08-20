السولية يقود سيراميكا لأول فوز بالدوري بهدفين في شباك إنبي

الأربعاء، 20 أغسطس 2025 - 20:06

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا

حقق سيراميكا كليوباترا أول فوز له في الموسم بعد تخطي عقبة إنبي بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري، والمقررة على استاد هيئة قناة السويس.

ويعود الفضل لفوز سيراميكا إلى عمرو السولية الذي سجل الهدف الأول بتسديدة صاروخية في الدقيقة 53، قبل أن يضيف إسلام عيسى الهدف الثاني في الدقيقة 62.

ورفع عمرو السولية رصيده من الأهداف طوال مسيرته بالدوري المصري إلى 40 هدفا، بواقع 24 هدفا مع الأهلي، و15 هدفا مع الإسماعيلي، وهدف واحد مع سيراميكا كليوباترا.

وفاز عمرو السولية بجائزة رجل المباراة.

وانضم السولية إلى سيراميكا كليوباترا مع انطلاقة الموسم الحالي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الأهلي.

سيراميكا رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز السابع، فيما توقف رصيد إنبي بنفس الرصيد في المركز الثامن.

وخسر سيراميكا المباراة الافتتاحية بالموسم أمام الزمالك بهدفين نظيفين، قبل التعادل السلبي أمام زد بهدفين نظيفين.

فيما تعادل إنبي المباراة الافتتاحية أمام فاركو سلبيا دون أهداف، ثم الفوز أمام وادي دجلة بهدف نظيف.

تفاصيل المباراة

تعرض أحمد العجوز قائد إنبي لإصابة مبكرة ليخرج في الدقيقة التاسعة ويحل أحمد كالوشا بدلا منه.

وتألق محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 14 بإبعاد تسديدة أحمد إسماعيل لاعب إنبي إلى ركنية.

وشهدت الدقيقتين 35، و37 المطالبة بركلتي جزاء للفريق.

سقط أولا شريف حتحوت لاعب إنبي بعد كرة مشتركة مع حسين السيد وطالب بالحصول على ركلة جزاء، وتبعه إسلام عيسى بالسقوط داخل منطقة الجزاء بعد احتكاك مع أحمد صبيحة ولكن الحكم أمر بمواصلة اللعب في المرتين.

حاول شريف حتحوت أنشط لاعبي إنبي المرور من الجانب الأيسر ولعب كرة عرضية، ولكن نجح بسام في إبعادها لركنية بقدمه.

واستمرت الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى علي ماهر المدير الفني لسيراميكا كليوباترا تبديلا بنزول عمر الجزار بدلا من أحمد بلحاج.

وشهدت الدقيقة 53 أول أهداف المباراة بتسديدة صاروخية من عمرو السولية من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليسرى لحارس إنبي عبد الرحمن سمير.

بعدها بدقائق ومن هجمة مرتدة، نجح مروان عثمان مهاجم سيراميكا كيلوباترا في الاحتفاظ بكرته أمام المدافع مروان داوود في الدقيقة 62 ليمرر الكرة قبل وصولها للحارس ليضعها إسلام عيسى في المرمى الخالي محرزا الهدف الثاني لفريقه.

أجرى بعدها علي ماهر مدرب سيراميكا تبديلات بنزول إبراهيم محمد بدلا من فخري لاكاي، وكريم وليد بدلا من إسلام عيسى، وصديق أوجولا بدلا من أيمن محمد

فيما أجرى حمزة الجمل المدرب الفني لإنبي تبديلات بنزول حامد عبد الله بدلا من رفيق كابو، ومحمد سمير بدلا من مروان داوود

ونجح عبد الرحمن سمير حارس إنبي في التصدي للهدف الثالث في الدقيقة 81 أمام عمر الجزار الذي مر من دفاع إنبي بطريقة رائعة قبل أن تجد تسديدته جسد حارس إنبي.

وفي الوقت بدل الضائع من المباراة أشهر الحكم بطاقة حمراء لعمر الجزار مهاجم سيراميكا كليوباترا، قبل أن يطرد محمد سمير مدافع إنبي في بطاقة حمراء ثانية في المباراة.

وأطلق بعدها الحكم صافرة النهاية بفوز سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين أمام إنبي.

إنبي عمرو السولية الدوري سيراميكا كليوباترا
