الصفقة الرابعة.. الشباب السعودي يتعاقد مع حارس النصر السابق

الأربعاء، 20 أغسطس 2025 - 19:54

كتب : FilGoal

عبد العزيز العويرضي - الشباب السعودي

أبرم نادي الشباب السعودي رابع صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتمتد فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي حتى يوم 9 سبتمبر المقبل.

وأعلن الشباب عبر موقعه الرسمي تعاقد مع الحارس الشاب عبد العزيز العويرضي.

أخبار متعلقة:
بسبب المشاركات الآسيوية.. رابطة الدوري السعودي تعدل مواعيد المباريات نونيز: انتقلت للهلال بعد اتصال إنزاجي.. والدوري السعودي يتطور بشكل مستمر موناكو يرضخ لمطالب جماهيره ويؤكد عدم رحيل دينيس زكريا للدوري السعودي تقرير: ويسا يرفض عرضا من الدوري السعودي

ولم يكشف الشباب تفاصيل مدة التعاقد مع العويرضي.

Image

وقضى العويرضي الموسم المنصرم معارا من الرياض إلى القادسية.

وسبق لعبد العزيز العويرضي اللعب في أندية: النصر والرياض والأخدود والقادسية.

وبات العويرضي رابع صفقات الشباب بعد ضم الثلاثي: مباراك الراجح من الرياض - علي مكي من الوحدة - فنسنت سيرو من تولوز الفرنسي.

الشباب السعودي الدوري السعودي
نرشح لكم
كومان: أردت خوض تجربة جديدة.. والنصر كان أفضل خيار النصر × أهلي جدة.. موعد نهائي السوبر السعودي والقناة الناقلة بسبب المشاركات الآسيوية.. رابطة الدوري السعودي تعدل مواعيد المباريات نونيز: انتقلت للهلال بعد اتصال إنزاجي.. والدوري السعودي يتطور بشكل مستمر يايسله: سعداء أن نكون جزء من السوبر السعودي.. وأنا واقعي وأتخذ الأمور خطوة بخطوة الشرق الأوسط: الدرعية يعيد فتح مفاوضاته مع النصر لضم أوتافيو مدرب القادسية: علينا معالجة أخطائنا قبل الحديث عن التحكيم.. ويجب أن تقدم 100% ضد الأهلي انتهت من الشوط الأول.. أهلي جدة إلى نهائي السوبر بفوز كبير على القادسية
أخر الأخبار
كومان: أردت خوض تجربة جديدة.. والنصر كان أفضل خيار 5 دقيقة | سعودي في الجول
متفوقا على هالاند وإيكيتيكي.. ريتشارلسون يتوج بجائزة لاعب الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري - الجونة (0)-(0)المحلة.. دجلة (0)-(0) بتروجت.. هجوم متبادل 40 دقيقة | الكرة المصرية
ذا أثليتك: الدوري الأمريكي يوافق على رفع علم فلسطين في مدرجات كولومبوس بسبب وسام ساعة | أمريكا
النصر × أهلي جدة.. موعد نهائي السوبر السعودي والقناة الناقلة ساعة | سعودي في الجول
السولية يقود سيراميكا لأول فوز بالدوري بهدفين في شباك إنبي ساعة | الدوري المصري
الصفقة الرابعة.. الشباب السعودي يتعاقد مع حارس النصر السابق ساعة | سعودي في الجول
كرة سلة - عمر طارق: دعم الجماهير يحفزنا.. ونعد بوصول المنتخب لأبعد نقطة في إفريقيا ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 3 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511705/الصفقة-الرابعة-الشباب-السعودي-يتعاقد-مع-حارس-النصر-السابق