الصفقة الرابعة.. الشباب السعودي يتعاقد مع حارس النصر السابق
الأربعاء، 20 أغسطس 2025 - 19:54
أبرم نادي الشباب السعودي رابع صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وتمتد فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي حتى يوم 9 سبتمبر المقبل.
وأعلن الشباب عبر موقعه الرسمي تعاقد مع الحارس الشاب عبد العزيز العويرضي.
ولم يكشف الشباب تفاصيل مدة التعاقد مع العويرضي.
وقضى العويرضي الموسم المنصرم معارا من الرياض إلى القادسية.
وسبق لعبد العزيز العويرضي اللعب في أندية: النصر والرياض والأخدود والقادسية.
وبات العويرضي رابع صفقات الشباب بعد ضم الثلاثي: مباراك الراجح من الرياض - علي مكي من الوحدة - فنسنت سيرو من تولوز الفرنسي.
