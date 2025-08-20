كرة سلة - عمر طارق: دعم الجماهير يحفزنا.. ونعد بوصول المنتخب لأبعد نقطة في إفريقيا

أعرب عمر طارق لاعب منتخب مصر لكرة السلة عن ثقته في أداء اللاعبين خلال بطولة أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب مصر ضد الكاميرون غدا الخميس، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل مباشرةً للدور ربع النهائي بعد تصدره ترتيب المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة بالفوز على مالي والسنغال وأوغندا.

وقال عمر طارق في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة السلة: "أنا على ما يرام وأستعيد لياقتي خطوة بخطوة ولازال لدي الكثير لأقدمه وأستعيد مستواي".

وأضاف "سعيد بتأهل منتخب مصر مباشرة إلى ربع النهائي عقب التأهل في الصدارة لنخوض مباراة أقل من الفرق الأخرى".

وشدد "دعم الجماهير المصرية يمثل فارقا كبيرا للفريق ويحفزنا للمنافسات المقبلة".

وأتم عمر طارق تصريحاته "أتمنى استمرار دعمنا الفترة المقبل، ونعدكم ببذل أقصى ما لدينا لتحقيق أفضل النتائج والوصول لأبعد نقطة في أمم إفريقيا".

وتضم قائمة منتخب مصر للبطولة التي اختارها محمد الكرداني المدير الفني كل من:

عمرو الجندي - عمر طارق - إيهاب أمين - يوسف شوشة - آدم موسى - ياسين نصر - باتريك جاردنر - خالد عبد الناصر - ميدو طه - إبراهيم زهران - أنس أسامة - أحمد أبو العلا.