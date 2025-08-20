كرة سلة - عمر طارق: دعم الجماهير يحفزنا.. ونعد بوصول المنتخب لأبعد نقطة في إفريقيا

الأربعاء، 20 أغسطس 2025 - 19:46

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة السلة - عمر طارق

أعرب عمر طارق لاعب منتخب مصر لكرة السلة عن ثقته في أداء اللاعبين خلال بطولة أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب مصر ضد الكاميرون غدا الخميس، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل مباشرةً للدور ربع النهائي بعد تصدره ترتيب المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة بالفوز على مالي والسنغال وأوغندا.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - استشهاد محمد عشلان لاعب منتخب فلسطين كرة سلة – منتخب مصر يواجه الكاميرون في ربع نهائي أفروباسكت كرة سلة – خروج المرشح الأول.. السنغال تقصي جنوب السودان من أفروباسكت كرة سلة – منتخب مصر للناشئات بطلا للبطولة العربية

وقال عمر طارق في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة السلة: "أنا على ما يرام وأستعيد لياقتي خطوة بخطوة ولازال لدي الكثير لأقدمه وأستعيد مستواي".

وأضاف "سعيد بتأهل منتخب مصر مباشرة إلى ربع النهائي عقب التأهل في الصدارة لنخوض مباراة أقل من الفرق الأخرى".

وشدد "دعم الجماهير المصرية يمثل فارقا كبيرا للفريق ويحفزنا للمنافسات المقبلة".

وأتم عمر طارق تصريحاته "أتمنى استمرار دعمنا الفترة المقبل، ونعدكم ببذل أقصى ما لدينا لتحقيق أفضل النتائج والوصول لأبعد نقطة في أمم إفريقيا".

وتضم قائمة منتخب مصر للبطولة التي اختارها محمد الكرداني المدير الفني كل من:

عمرو الجندي - عمر طارق - إيهاب أمين - يوسف شوشة - آدم موسى - ياسين نصر - باتريك جاردنر - خالد عبد الناصر - ميدو طه - إبراهيم زهران - أنس أسامة - أحمد أبو العلا.

منتخب مصر كرة سلة أمم إفريقيا
نرشح لكم
كرة يد - بيلد: كريم هنداوي ضمن المرشحين للانتقال إلى ماجديبورج بعد إيقاف حارسه كرة سلة – منتخب مصر يواجه الكاميرون في ربع نهائي أفروباسكت كرة سلة – خروج المرشح الأول.. السنغال تقصي جنوب السودان من أفروباسكت اجتماع بين أشرف صبحي واللجنة الأولمبية لبحث خطة الإعداد لـ أولمبياد لوس أنجلوس كرة سلة – تحديد مباريات ملحق بطولة أفرباسكت.. تعرف على طريق مصر التجاري الدولي CIB يتحول لرعاية كل الرياضات بعد مسيرة ناجحة مع الاسكواش كرة يد - بعد ريمونتادا رائعة.. منتخب الناشئين يحقق المركز الخامس بالتغلب على أيسلندا اسكواش - من أجل أولمبياد 2028.. سبورتنج يجدد تعاقده مع نور الشربيني
أخر الأخبار
ذا أثلتيك: توتنام يتفق مع كريستال بالاس على ضم إيزي.. وأرسنال قد يحول وجهة الصفقة 3 دقيقة | ميركاتو
صحيفة اليوم: اتحاد جدة يسعى لبيع عوار وفابينيو لضم أجانب جدد 21 دقيقة | سعودي في الجول
كومان: أردت خوض تجربة جديدة.. والنصر كان أفضل خيار 36 دقيقة | سعودي في الجول
متفوقا على هالاند وإيكيتيكي.. ريتشارلسون يتوج بجائزة لاعب الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي ساعة | الكرة الأوروبية
استراحة في الدوري - الجونة (0)-(0)المحلة.. دجلة (0)-(1) بتروجت.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
ذا أثليتك: الدوري الأمريكي يوافق على رفع علم فلسطين في مدرجات كولومبوس بسبب وسام ساعة | أمريكا
النصر × أهلي جدة.. موعد نهائي السوبر السعودي والقناة الناقلة ساعة | سعودي في الجول
السولية يقود سيراميكا لأول فوز بالدوري بهدفين في شباك إنبي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 3 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511704/كرة-سلة-عمر-طارق-دعم-الجماهير-يحفزنا-ونعد-بوصول-المنتخب-لأبعد-نقطة-في-إفريقيا