الـ 40 في الدوري.. السولية يقص شريط أهدافه مع سيراميكا بتسديدة صاروخية

الأربعاء، 20 أغسطس 2025 - 19:40

كتب : FilGoal

بيراميدز - سيراميكا - إيفرتون - عمرو السولية

افتتح عمرو السولية أهدافه مع سيراميكا كليوباترا بتسديدة صاروخية في شباك إنبي في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري والمقامة على ستاد هيئة قناة السويس.

ونجح السولية في تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 53 من تسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليسرى لعبد الرحمن سمير حارس إنبي.

السولية رفع رصيده من الأهداف في تاريخ الدوري المصري إلى 40 هدفا، بالإضافة إلى صناعة 30 هدفا، ليصل إجمالي مساهماته في الدوري إلى 70 هدفا.

السولية انضم لسيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الأهلي.

ولعب السولية صاحب الـ35 عاما، بقميص الأهلي 10 سنوات.

وسجل السولية 24 هدفا بقميص الأهلي، و15 هدفا مع الإسماعيلي، قبل إحراز أول أهدافه بقميص سيراميكا كليوباترا أمام إنبي.

وبدأ السولية مسيرته ضمن ناشئي الإسماعيلي ليتم تصعيده للفريق الأول موسم 2009 - 2010، قبل الانتقال لنادي الشعب الإماراتي في صيف 2015 لمدة 6 أشهر.

وانضم للأهلي في يناير 2016، قبل الرحيل عن صفوف المارد الأحمر في صفقة انتقال حر في صيف 2025 إلى سيراميكا كليوباترا.

ولم يحقق سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة إنبي أي فوز بعد التعادل في مباراة وخسارة أخرى، فيما لم يخسر الفريق البترولي قبل مواجهة سيراميكا وجمع 4 نقاط من فوز وتعادل.

عمرو السولية الدوري سيراميكا كليوباترا
