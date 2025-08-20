رومانو: فياريال أتم اتفاقه مع تشيلسي لضم فيجا بشكل دائم

توصل نادي فياريال إلى اتفاق مع تشيلسي بشأن ضم البرتغالي ريناتو فيجا بشكل دائم.

وعاد الظهير الشاب إلى تشيلسي الإنجليزي بعدما قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لـ يوفنتوس الإيطالي.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو المختص بأخبار سوق الانتقالات، فإن فياريال أتم اتفاقه مع تشيلسي بشأن ضم ريناتو فيجا.

وأوضح رومانو أن فياريال اتفق على ضم ريناتو فيجا مقابل 29.5 مليون يورو.

وارتبط اسم الظهير الأيمن صاحب الـ 22 عاما بالانتقال لصفوف أتلتيكو مدريد في الصيف الحالي.

وينتهي عقد فيجا مع تشيلسي في 2031.

وتعاقد تشيلسي مع فيجا في الصيف الماضي مقابل 14 مليون يورو قادما من بازل.

وإجمالا، لعب فيجا الموسم الماضي 33 مباراة سواء مع تشيلسي ويوفنتوس وسجل هدفين وصنع مثلهما وحصل 6 بطاقات صفراء.