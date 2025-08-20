كرة يد - بيلد: كريم هنداوي ضمن المرشحين للانتقال إلى ماجديبورج بعد إيقاف حارسه

دخل كريم هنداوي حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد قائمة المرشحين للانضمام إلى ماجديبورج الألماني هذا الصيف.

وكان ماجديبورج قد تلقى صدمة قبل انطلاق الموسم بتأكيد إيقاف نيكولا بورتنر حارس مرماه لمدة 21 شهرا تنتهي في ديسمبر المقبل.

وجاء الإيقاف بسبب انتهاك قواعد مكافحة المنشطات بعد تلقي مادة محظورة من تاريخ جمع العينة في 10 مارس 2024.

ولن يكون بورتنر مؤهلا للعب مجددا حتى 10 ديسمبر، مما جعل ماجديبورج يبحث عن حارس مرمى هذا الصيف.

وكشفت صحيفة بيلد الألمانية أن ماني مانديك حارس مرمى زغرب الكرواتي أحد أبرز المرشحين بعد تعاقده مع ماجديبورج بالفعل لكن بداية من صيف 2026.

لكن يسعى ماجديبورج للحصول على خدمات مانديك في الموسم الجاري بشكل استباقي.

ويدرس ماجديبورج فكرة التعاقد مع كريم هنداوي حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر.

ويخوض ماجديبورج منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامتها في مصر بالفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر.

وجاءت نتيجة القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى:

ماجديبورج الألماني - كاليفورنيا إيجلز الأمريكي – الشارقة الإماراتي

المجموعة الثانية:

الأهلي المصري - فيزبريم المجري - سيدني يوني الأسترالي

المجموعة الثالثة:

برشلونة الإسباني – الزمالك المصري – هانديبول توباتي البرازيلي