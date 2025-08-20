شيكابالا ينعي وفاة رزاق أوموتويوسي

الأربعاء، 20 أغسطس 2025 - 19:19

كتب : FilGoal

شيكابالا - رزاق أوموتويوسي - الزمالك

نعى محمود عبد الرازق "شيكابالا" وفاة البينيني رزاق أوموتويوسي لاعب الزمالك ومنتخب بنين السابق.

شيكابالا

النادي : معتزل

الزمالك

اللاعب السابق كان قد واجه عدة مشكلات في حياته خلال الفترة الماضية بدأت باحتراق منزله في الشهر الماضي ثم وفاة شقيقته منذ ثلاثة أسابيع ليتلوها وفاته صباح أمس الثلاثاء.

وكشفت تقارير عن وفاة اللاعب داخل منزله.

وكتب شيكابالا عبر حسابه الرسمي: "أخي العزيز البقاء لله.. البقاء لله وحده وخالص العزاء والمواساة لك ولأسرتك الكريمة، وأسأل الله أن يتغمد فقيدكم بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان".

وخلال مسيرته لعب رزاق لعدة أندية كان أبرزها النصر السعودي والزمالك وميتز الفرنسي.

وكانت المحطة الأخيرة لرزاق في عام 2019 عند انتقاله لفريق يس بلاتو البينيني.

ولعب رزاق أوموتويوسي مع الزمالك لمدة موسم واحد.

وبقميص الزمالك شارك رزاق في 13 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع هدفين.

ورغم ولادته في نيجيريا قرر رزاق اللعب بقميص منتخب بنين وشارك في 44 مباراة دولية وتمكن من تسجيل 17 هدفا ليكون أحد أبرز اللاعبين في تاريخ المنتخب.

محمود شيكابالا الزمالك الدوري المصري
/articles/511700/شيكابالا-ينعي-وفاة-رزاق-أوموتويوسي