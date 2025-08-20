فوتبول إيطاليا: نابولي يوجه أنظاره لـ ضم بينامونتي

الأربعاء، 20 أغسطس 2025 - 18:48

كتب : FilGoal

أندريا بينامونتي

وجه نادي نابولي أنظاره لضم أندريا بينامونتي مهاجم ساسولو الإيطالي في ظل عدم وضوح موقف راسموس هويلوند مهاجم مانشستر يونايتد.

يأتي ذلك في الوقت الذي اقترب فيه ميلان من ضم فيكتور بونيفاس من باير ليفركوزن في ظل تأخر ضم المهاجم الدنماركي.

ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا" فإن نابولي بدأ التحرك لضم مهاجم في ظل إصابة روميلو لوكاكو.

ويتواجد الدنماركي على رأس اهتمامات نابولي إذ يرغب في الرحيل على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وأشار التقرير إلى أن نابولي يفكر في تقديم عرض لأرتيم دوفبيك مهاجم روما لكنه سيكلف خزائن بطل إيطاليا الكثير.

CHICAGO, ILLINOIS - JULY 30: Rasmus Hojlund of Manchester United reacts during the Premier League Summer Series match between Manchester United and AFC Bournemouth at Soldier Field on July 30, 2025 in Chicago, Illinois. (Photo by Patrick McDermott/Getty Images)

ويوجه نابولي تفكيره لضم بينامونتي مهاجم ساسولو، إذ ربما يتعاقد معه على سبيل الإعارة.

وسيجد نابولي منافسة من فياريال الإسباني الذي يرغب في ضم المهاجم الإيطالي.

اللاعب صاحب الـ 26 عاما قضى الموسم الماضي معارا من ساسولو إلى جنوى وسجل 10 أهداف في 36 مباراة.

ويبدأ نابولي بطل إيطاليا الموسم الجديد بلقاء ساسولو يوم السبت المقبل في افتتاح الدوري الإيطالي.

