فوتبول إيطاليا: نابولي يوجه أنظاره لـ ضم بينامونتي

وجه نادي نابولي أنظاره لضم أندريا بينامونتي مهاجم ساسولو الإيطالي في ظل عدم وضوح موقف راسموس هويلوند مهاجم مانشستر يونايتد.

يأتي ذلك في الوقت الذي اقترب فيه ميلان من ضم فيكتور بونيفاس من باير ليفركوزن في ظل تأخر ضم المهاجم الدنماركي.

ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا" فإن نابولي بدأ التحرك لضم مهاجم في ظل إصابة روميلو لوكاكو.

ويتواجد الدنماركي على رأس اهتمامات نابولي إذ يرغب في الرحيل على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وأشار التقرير إلى أن نابولي يفكر في تقديم عرض لأرتيم دوفبيك مهاجم روما لكنه سيكلف خزائن بطل إيطاليا الكثير.

ويوجه نابولي تفكيره لضم بينامونتي مهاجم ساسولو، إذ ربما يتعاقد معه على سبيل الإعارة.

وسيجد نابولي منافسة من فياريال الإسباني الذي يرغب في ضم المهاجم الإيطالي.

اللاعب صاحب الـ 26 عاما قضى الموسم الماضي معارا من ساسولو إلى جنوى وسجل 10 أهداف في 36 مباراة.

ويبدأ نابولي بطل إيطاليا الموسم الجديد بلقاء ساسولو يوم السبت المقبل في افتتاح الدوري الإيطالي.