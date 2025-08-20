بسبب المشاركات الآسيوية.. رابطة الدوري السعودي تعدل مواعيد المباريات

الأربعاء، 20 أغسطس 2025 - 18:45

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن إجراء تعديلات على مواعيد بعض مباريات الدوري السعودي للموسم الرياضي 2025-2026، بعد أن صدرت قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتشارك أندية الهلال واتحاد جدة وأهلي جدة في دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يشارك النصر في دوري أبطال آسيا 2.

وكشفت الرابطة عن أن القرار شمل جميع الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026، وذلك ضمن الجولات الثانية والرابعة والخامسة.

وأوضحت الرابطة أن جميع المباريات ستُقام ضمن نفس الجولات التي سبق الإعلان عنها، مع اقتصار التغييرات على تعديل مواعيد المباريات يومًا واحدًا أو يومين فقط، بما يضمن بقاء الجدول الزمني العام للموسم دون تغيير جوهري.

ويُشار إلى أن الرابطة سبق وأن أوضحت في بيان إعلان الجدول أن بعض المباريات قد تخضع للتعديل وفقًا لنتائج قرعة البطولات الآسيوية، وهو ما جرى تطبيقه في هذه المرحلة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار مراعاة مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث تهدف التعديلات إلى زيادة فترات الراحة المتاحة للأندية بين المباريات بما تسمحه الرزنامة وتوفر المنشئات، مما يعزز جاهزيتها الفنية والبدنية في البطولة القارية.

يمكنك الاطلاع على جدول مباريات الدوري السعودي بعد تحديثه من هنا.

يذكر أن قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2025 - 2026، أقيمت يوم 15 اغسطس في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتنطلق البطولة يوم 15 سبتمبر القادم، بمشاركة 24 فريقا.

وتقام المرحلة بنظام الدوري، حيث يخوض كل فريق 8 مواجهات.

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية جاءت كالتالي:

الأهلي السعودي حامل اللقب يواجه:

شباب الأهلي الإمارات - ناساف الأوزبكي - السد القطري - الشرطة العراقي - الغرافة القطري - الشارقة الإماراتي - الدحيل القطري - الوحدة الإماراتي

مواجهات الهلال السعودي:

السد القطري - الشرطة العراقي - شباب الأهلي الإمارات - ناساف الأوزبكي - الدحيل القطري - الوحدة الإماراتي - الشارقة الإماراتي - الغرافة القطري

مواجهات الاتحاد السعودي:

شباب الأهلي الإماراتي - ناساف الأوزبكي - السد القطري - الشرطة العراقي - الشارقة الإماراتي - الغرافة القطري - الدحيل القطري - الوحدة الإماراتي

مواجهات السد القطري:

تراكتور الإيراني - الأهلي السعودي - شباب الأهلي الإماراتي - الشرطة العراقي - الشارقة الإماراتي - الاتحاد السعودي - الهلال السعودي - الوحدة الإماراتي

وفي المنطقة الشرقية جاءت القرعة كالتالي:

مواجهات أولسان الكوري الباحث عن اللقب القاري الثالث:

بوريرام يونايتد التايلاندي - ملبورن سيتي الأسترالي - سانفريس هيروشيما الياباني - تشينجدو رونجتشنج الصيني - شنجهاي بورت الصيني - فيسيل كوبي الياباني - شنجهاي شينهوا الصيني - ماتشيدا زيلفيا الياباني.

مواجهات فيسيل كوبي بطل الدوري الياباني:

أولسان الكوري - ملبورن سيتي الأسترالي - سيول الكوري - تشينجدو رونجتشنج الصيني - شنغهاي بورت الصيني - جوهور دار التعظيم الماليزي - شنجهاي شينهوا الصيني - جانجوون من جمهورية كوريا.

وسيلعب كل فريق أربع مباريات على أرضه وأربع مباريات خارجها، مع تأهّل أصحاب المراكز الثمانية الأولى في كل منطقة إلى دور الـ16، المقرر إقامته بين 2 و11 مارس 2026.

وتُقام الأدوار النهائية بنظام البطولة المجمعة في السعودية، حيث تُلعب جميع المباريات اعتبارا من الدور ربع النهائي وحتى النهائي خلال الفترة من 17 إلى 25 أبريل 2026.

دوري أبطال آسيا 2

وفي دوري أبطال آسيا 2، أسفرت القرعة عن مواجهة فريق النصر منافسه الزوراء العراقي في المجموعة الرابعة.

وتُجرى المنافسات بنظام الدوري على مرحلتين (ذهابًا وإيابًا) اعتبارًا من 16 سبتمبر المقبل، بمشاركة 32 فريقًا.

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

منطقة الغرب:

المجموعة الأولى:

الوصل الإماراتي - استقلال طهران الإيراني - المحرق البحريني - الوحدات الأردني

المجموعة الثانية:

الأهلي القطري - أنديجان الأوزبكي - أركاداج التركماني - الخالدية البحريني.

المجموعة الثالثة:

سيباهان الإيراني - الحسين الأردني - موهون باجان سوبر جاينت الهندي - آهال التركماني.

المجموعة الرابعة:

النصر السعودي - الزوراء العراقي - استقلال من طاجيكستان - غوا الهندي.

منطقة الشرق:

المجموعة الخامسة:

بكين الصيني - ماكارثر الأسترالي - تاي بو من هونج كونج - كونج آن هانوي الفيتنامي

المجموعة السادسة:

جامبا أوساكا الياباني - نام دينه الفيتنامي - راتشابوري التايلاندي - إيسترن من هونج كونج.

المجموعة السابعة:

بانكوك يونايتد التايلاندي - سيلانجور الماليزي - ليون سيتي سايلرز السنغافوري - بيرسيب باندونج الإندونيسي

المجموعة الثامنة:

بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي - باثوم يونايتد التايلاندي - كايا إيلويلو الفلبيني - وتامبينس روفرز السنغافوري.

ويُختتم دور المجموعات في 24 ديسمبر 2025، قبل الانتقال إلى دور الـ16 بين 10 و19 فبراير 2026.

وتجرى مباريات ربع النهائي ونصف النهائي في الفترة من 3 و12 مارس و7 و15 أبريل على التوالي.

وتقام المباراة النهائية يوم 16 مايو 2026.

