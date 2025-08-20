نونيز: انتقلت للهلال بعد اتصال إنزاجي.. والدوري السعودي يتطور بشكل مستمر

كشف داروين نونيز مهاجم الهلال المنضم حديثا من ليفربول سبب تفاصيل انتقاله للنادي السعودي.

وتعاقد الهلال مع نونيز قادما من ليفربول خلال هذا الصيف.

وقال نونيز في تصريحات نقلها حساب رابطة الدوري السعودي: " حظيت بترحيب مميز من الجميع في الهلال. شعرت بأنني واحد منهم، وهذا هو الأهم، أنا هنا لأقدّم الإضافة وأساعد الفريق".

وأضاف " القصة مع الهلال بدأت عندما أخبرني مدرب الهلال سيموني إنزاجي برغبته في ضم. بعد الاتصال الذي جمعني بالمدرب الإيطالي رأىت أن فرصة الانضمام للهلال فكرة جيدة، وأنها فرصة رائعة في دوري يتطور بشكل مستمر".

وشدد"المستوى الذي قدمه الهلال في كأس العالم للأندية والنتائج التي حققها أمام أندية عالمية كبرى، سواء على صعيد اللاعبين الذي وصفهم بالموهوبين، أو الفريق كمجموعة، إضافة إلى التطور الكبير الذي يشهده دوري روشن السعودي كانت عوامل أساسية دفعتني لقبول عرض الهلال".

وأتم "أشعر بالفخر لاختيار المدرب لي لأكون مهاجمًا في الفريق، حيث أتطلع لتمثيل الهلال والدخول إلى الملعب، ومشاهدة الجماهير، وتسجيل الكثير من الأهداف".

ويمتد تعاقد نونيز مع الهلال السعودي لمدة 3 سنوات، بحسب التقارير.

وأوضح التقرير أن نونيز سيحصل على راتب سنوي صافي يبلغ حوالي 15 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت.

وكشف النادي في فيديو تقديم المهاجم الأوروجوياني: "النمر لونه أزرق".

ولم يلعب نونيز أساسيا تحت قيادة الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول، إذ بدأ 8 مباريات فقط بشكل أساسي في الدوري الإنجليزي، وسجل 7 أهداف.

ومنذ وصول نونيز إلى أنفيلد سجل 40 هدفا وقدم 26 تمريرة حاسمة في 143 مباراة.

وتعاقد ليفربول مع نونيز قادما من بنفيكا مقابل 85 مليون جنيه أسترليني في صيف 2022.