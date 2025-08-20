ذا أثلتيك: برينتفورد يرفض العرض الثاني من نيوكاسل لضم ويسا

كشف موقع ذا أثلتيك عن رفض برينتفورد عرضا ثانيا من نيوكاسل لضم يوان ويسا مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

عرض نيوكاسل تضمن 35 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه إسترليني كإضافات.

ووفقا لـ ذا أثلتيك فإن برينتفورد لم يحدد سعرًا مستهدفًا للاستغناء عن ويسا لأي فريق، فيما يرغب المهاجم الكونغولي في الانتقال إلى نيوكاسل.

وبلغ العرض الأول المقدم من نيوكاسل لضم ويسا 25 مليون جنيه إسترليني.

ويسا البالغ من العمر 28 عاما، سجل 19 هدفا الموسم الماضي في الدوري.

ولم يحضر يوان ويسا الفترة التحضيرية للفريق في البرتغال قبل الموسم، وغاب عن المباراة الافتتاحية.

وخسر برينتفورد المباراة الافتتاحية أمام نوتينجهام فورست بنتيجة 3-1.

نيوكاسل حوّل اهتمامه إلى ويسا بعد انتقال هوجو إيكيتيكي إلى ليفربول، وكذلك فشل في التعاقد مع جواو بيدرو وليام ديلاب الذين انتقلا إلى تشيلسي، وكذلك بنامين سيسكو المنتقل إلى مانشستر يونايتد.

ويرغب ألكسندر إيزاك المهاجم السويدي لفريق نيوكاسل في الرحيل خلال الصيف.

وكتب إيزاك عبر حسابه على إنستجرام أن النادي يعرف موقفه ولا يمكن لعلاقتهما أن تستمر.. طالع رسالة إيزاك بالضغط هنا

وانضم ويسا إلى برينتفورد قادما من لوريان الفرنسي عام 2021.

وينتهي عقد ويسا مع برينتفورد في صيف 2026، فيما يملك النادي الإنجليزي خيار تمديد التعاقد لموسم إضافي.

وشهد فريق برينتفورد تغييرات كثيرة خلال الانتقالات الصيفية، برحيل المدرب توماس فرانك، وثلاثة من مساعديه لتدريب توتنام هوتسبير.

كذلك رحل القائد كريستيان نورجارد إلى أرسنال، وانضم بريان مبويمو إلى مانشستر يونايتد.

إجمالا سجل ويسا 49 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة في 149 مباراة مع برينتفورد.