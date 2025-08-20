يايسله: سعداء أن نكون جزء من السوبر السعودي.. وأنا واقعي وأتخذ الأمور خطوة بخطوة

الأربعاء، 20 أغسطس 2025 - 18:06

كتب : FilGoal

ماتياس يايسله - المدير الفني لفريق أهلي جدة

أعرب ماتياس يايسله المدير الفني لفريق أهلي جدة عن سعادته بالتواجد في نهائي السوبر السعودي.

وتغلب أهلي جدة على القادسية بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ليصعد لمواجهة النصر في نهائي السوبر.

وقال ماتياس يايسله في المؤتمر الصحفي: "قدمنا أداء رائعا، رغم أننا استقبلنا هدفا، لكن الأمر كان جيدا بالنسبة لنا وجعل اللاعبين يقدمون أداء أفضل واتضح الانسجام بين العناصر".

أخبار متعلقة:
ريتيجي: القادسية قادر على التتويج بالسوبر السعودي بسبب انسحاب الهلال من السوبر.. تعديلات جديدة في لائحة مسابقات الكرة السعودية انتهت من الشوط الأول.. أهلي جدة إلى نهائي السوبر بفوز كبير على القادسية ثنائية فيليكس وماني تقود النصر للفوز على اتحاد جدة والوصول لنهائي كأس السوبر

وتابع "هدفنا تحقيق كأس السوبر، وبالتأكيد سنأخذ في الاعتبار أن النصر تعاقد مع صفقات مميزة هذا الصيف، ولكن اليوم سنخلد للراحة".

وأضاف المدرب الألماني "هذه مباراتنا الرسمية الأولى، قدمنا أداء جيد اليوم ولكن أمامنا خطوة ثانية وطموحاتنا هذا الموسم مرتفعة ولكن أنا واقعي وأتخذ الأمر خطوة بخطوة".

وواصل "تلقينا الدعوة للمشاركة في بطولة السوبر، ويسعدنا أن نكون جزء منها، لعبنا أمام عدد قليل من الجماهير اليوم لكن الجيد أن لدينا ملعب رائع في جدة".

واختتم يايسله تصريحاته "بدايتنا رائعة، لكن سنحلل المباراة بالتفصيل ونحسن الأمور التي نحتاجها ولا أود الحديث عن المستقبل".

وحقق أهلي جدة فوزا كبيرا على القادسية بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت في هونج كونج بنصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وسجل خماسية أهلي جدة في المباراة كل من إيفان توني وإنزو ميلو وفرانك كيسي الذي أحرز هدفين، وناتشو فيرنانديز بالخطأ في مرماه.

وستقام المباراة النهائية بين النصر وأهلي جدة يوم السبت المقبل 23 أغسطس.

أهلي جدة السوبر السعودي يايسله
نرشح لكم
النصر × أهلي جدة.. موعد نهائي السوبر السعودي والقناة الناقلة الصفقة الرابعة.. الشباب السعودي يتعاقد مع حارس النصر السابق بسبب المشاركات الآسيوية.. رابطة الدوري السعودي تعدل مواعيد المباريات نونيز: انتقلت للهلال بعد اتصال إنزاجي.. والدوري السعودي يتطور بشكل مستمر الشرق الأوسط: الدرعية يعيد فتح مفاوضاته مع النصر لضم أوتافيو مدرب القادسية: علينا معالجة أخطائنا قبل الحديث عن التحكيم.. ويجب أن تقدم 100% ضد الأهلي انتهت من الشوط الأول.. أهلي جدة إلى نهائي السوبر بفوز كبير على القادسية انتهت السوبر السعودي - القادسية (1)-(5) أهلي جدة
أخر الأخبار
ذا أثليتك: الدوري الأمريكي يوافق على رفع علم فلسطين في مدرجات كولومبوس بسبب وسام 34 دقيقة | أمريكا
النصر × أهلي جدة.. موعد نهائي السوبر السعودي والقناة الناقلة 36 دقيقة | سعودي في الجول
السولية يقود سيراميكا لأول فوز بالدوري بهدفين في شباك إنبي 38 دقيقة | الدوري المصري
الصفقة الرابعة.. الشباب السعودي يتعاقد مع حارس النصر السابق 50 دقيقة | سعودي في الجول
كرة سلة - عمر طارق: دعم الجماهير يحفزنا.. ونعد بوصول المنتخب لأبعد نقطة في إفريقيا 58 دقيقة | رياضات أخرى
الـ 40 في الدوري.. السولية يقص شريط أهدافه مع سيراميكا بتسديدة صاروخية ساعة | الدوري المصري
رومانو: فياريال أتم اتفاقه مع تشيلسي لضم فيجا بشكل دائم ساعة | الدوري الإسباني
كرة يد - بيلد: كريم هنداوي ضمن المرشحين للانتقال إلى ماجديبورج بعد إيقاف حارسه ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 3 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511695/يايسله-سعداء-أن-نكون-جزء-من-السوبر-السعودي-وأنا-واقعي-وأتخذ-الأمور-خطوة-بخطوة