يايسله: سعداء أن نكون جزء من السوبر السعودي.. وأنا واقعي وأتخذ الأمور خطوة بخطوة

أعرب ماتياس يايسله المدير الفني لفريق أهلي جدة عن سعادته بالتواجد في نهائي السوبر السعودي.

وتغلب أهلي جدة على القادسية بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ليصعد لمواجهة النصر في نهائي السوبر.

وقال ماتياس يايسله في المؤتمر الصحفي: "قدمنا أداء رائعا، رغم أننا استقبلنا هدفا، لكن الأمر كان جيدا بالنسبة لنا وجعل اللاعبين يقدمون أداء أفضل واتضح الانسجام بين العناصر".

وتابع "هدفنا تحقيق كأس السوبر، وبالتأكيد سنأخذ في الاعتبار أن النصر تعاقد مع صفقات مميزة هذا الصيف، ولكن اليوم سنخلد للراحة".

وأضاف المدرب الألماني "هذه مباراتنا الرسمية الأولى، قدمنا أداء جيد اليوم ولكن أمامنا خطوة ثانية وطموحاتنا هذا الموسم مرتفعة ولكن أنا واقعي وأتخذ الأمر خطوة بخطوة".

وواصل "تلقينا الدعوة للمشاركة في بطولة السوبر، ويسعدنا أن نكون جزء منها، لعبنا أمام عدد قليل من الجماهير اليوم لكن الجيد أن لدينا ملعب رائع في جدة".

واختتم يايسله تصريحاته "بدايتنا رائعة، لكن سنحلل المباراة بالتفصيل ونحسن الأمور التي نحتاجها ولا أود الحديث عن المستقبل".

وحقق أهلي جدة فوزا كبيرا على القادسية بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت في هونج كونج بنصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وسجل خماسية أهلي جدة في المباراة كل من إيفان توني وإنزو ميلو وفرانك كيسي الذي أحرز هدفين، وناتشو فيرنانديز بالخطأ في مرماه.

وستقام المباراة النهائية بين النصر وأهلي جدة يوم السبت المقبل 23 أغسطس.