مباشر الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) إنبي.. جوووول الثااني

الأربعاء، 20 أغسطس 2025 - 17:55

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا

زوار FilGoal.com نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا أمام إنبي في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري، والمقررة على استاد هيئة قناة السويس.

ويحتل إنبي المركز السابع برصيد 4 نقاط من تعادل وفوز، فيما يحتل سيراميكا المركز الـ19 برصيد نقطة وحيدة من تعادل وخسارة.

يمكنك متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة بالضغط هنا

أخبار متعلقة:
مؤتمر فيريرا: دعم جمهور الزمالك كان رائعا ضد سيراميكا.. وهناك احتمال في ذلك الأمر الزمالك ضد سيراميكا.. فيريرا حارب أفكاره وشحاتة الناضج ونبيل عماد صاحب النصف مهمة عبد الناصر محمد: أرفض الإعلان عن عقوبات اللاعبين.. وأغلقنا ملف سيراميكا

-----------------

ق 65: الحكم يعود لتقنية الفيديو للتأكد من عدم وجود ضربة جزاء لصالح إنبي قبل هجمة سيراميكا التي سجل منها الهدف.

ق 62: جوووول إسلام عيسى يسجل الهدف الثاني لسيراميكا كليوباترا برأسية في الشباك بعد تمريرة من مروان عثمان.

ق 53: جووووول عمرو السولية يسجل الهدف الأول لسيراميكا من تسديدة صاروخية في شباك إنبي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

ق 45: انطلاقة من شريف حتحوت من الجانب الأيسر قبل أن يلعب كرة عرضية تصدى لها محمد بسام بقدمه إلى ركنية.

ق 37: إسلام عيسى لاعب سيراميكا كليوباترا يسقط داخل منطقة الجزاء بعد احتكاك مع أحمد صبيحة ويطالب بالحصول على ركلة جزاء، والحكم يأمر بمواصلة اللعب.

ق 35: شريف حتحوت يسقط داخل منطقة الجزاء بعد كرة مشتركة مع حسين السيد ويطالب بالحصول على ركلة جزاء والحكم يأمر بمواصلة اللعب.

ق 15: بطاقة صفراء لمحمد سمير مدافع إنبي.

ق 14: محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا يتألق ويبعد تسديدة أحمد إسماعيل إلى ركنية.

ق 9: إصابة أحمد العجوز قائد إنبي وخروجه في أول تبديلات إنبي، ونزول أحمد كالوشا بدلا منه.

بداية المباراة

سيراميكا كليوباترا إنبي الدوري
نرشح لكم
شيكابالا ينعي وفاة رزاق أوموتويوسي كما كشف في الجول.. وادي دجلة يعلن التعاقد مع فرانك بولي مستشار الزمالك القانوني: جهاز أكتوبر متعنت مع النادي.. ونثق في الدولة لحل الأزمة مران الأهلي – غياب الشناوي وتأهيل المصابين في الجيم مواعيد مباريات الأربعاء 20 أغسطس - الدوري المصري.. ونصف نهائي السوبر السعودي الشهدي حكما لمباراة مودرن والزمالك المساهمة العاشرة في 50 مباراة.. الساعي يسجل مجددا مع المصري ضد بيراميدز دغموم: كنا نستهدف الفوز أمام بيراميدز.. والمصري كان خارج التركيز أول ربع ساعة
أخر الأخبار
رومانو: فياريال أتم اتفاقه مع تشيلسي لضم فيجا بشكل دائم 11 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة يد - بيلد: كريم هنداوي ضمن المرشحين للانتقال إلى ماجديبورج بعد إيقاف حارسه 12 دقيقة | كرة يد
شيكابالا ينعي وفاة رزاق أوموتويوسي 14 دقيقة | الدوري المصري
فوتبول إيطاليا: نابولي يوجه أنظاره لـ ضم بينامونتي 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
بسبب المشاركات الآسيوية.. رابطة الدوري السعودي تعدل مواعيد المباريات 48 دقيقة | سعودي في الجول
نونيز: انتقلت للهلال بعد اتصال إنزاجي.. والدوري السعودي يتطور بشكل مستمر ساعة | سعودي في الجول
ذا أثلتيك: برينتفورد يرفض العرض الثاني من نيوكاسل لضم ويسا ساعة | ميركاتو
يايسله: سعداء أن نكون جزء من السوبر السعودي.. وأنا واقعي وأتخذ الأمور خطوة بخطوة ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 3 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511694/مباشر-الدوري-المصري-سيراميكا-كليوباترا-0-0-إنبي-الشوط-الثاني