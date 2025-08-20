مباشر الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) إنبي.. جوووول الثااني

زوار FilGoal.com نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا أمام إنبي في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري، والمقررة على استاد هيئة قناة السويس.

ويحتل إنبي المركز السابع برصيد 4 نقاط من تعادل وفوز، فيما يحتل سيراميكا المركز الـ19 برصيد نقطة وحيدة من تعادل وخسارة.

يمكنك متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة بالضغط هنا

-----------------

ق 65: الحكم يعود لتقنية الفيديو للتأكد من عدم وجود ضربة جزاء لصالح إنبي قبل هجمة سيراميكا التي سجل منها الهدف.

ق 62: جوووول إسلام عيسى يسجل الهدف الثاني لسيراميكا كليوباترا برأسية في الشباك بعد تمريرة من مروان عثمان.

ق 53: جووووول عمرو السولية يسجل الهدف الأول لسيراميكا من تسديدة صاروخية في شباك إنبي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

ق 45: انطلاقة من شريف حتحوت من الجانب الأيسر قبل أن يلعب كرة عرضية تصدى لها محمد بسام بقدمه إلى ركنية.

ق 37: إسلام عيسى لاعب سيراميكا كليوباترا يسقط داخل منطقة الجزاء بعد احتكاك مع أحمد صبيحة ويطالب بالحصول على ركلة جزاء، والحكم يأمر بمواصلة اللعب.

ق 35: شريف حتحوت يسقط داخل منطقة الجزاء بعد كرة مشتركة مع حسين السيد ويطالب بالحصول على ركلة جزاء والحكم يأمر بمواصلة اللعب.

ق 15: بطاقة صفراء لمحمد سمير مدافع إنبي.

ق 14: محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا يتألق ويبعد تسديدة أحمد إسماعيل إلى ركنية.

ق 9: إصابة أحمد العجوز قائد إنبي وخروجه في أول تبديلات إنبي، ونزول أحمد كالوشا بدلا منه.

بداية المباراة