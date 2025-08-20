انتهت في الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) إنبي

الأربعاء، 20 أغسطس 2025 - 17:55

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا

زوار FilGoal.com نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا أمام إنبي في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري، والمقررة على استاد هيئة قناة السويس.

ويحتل إنبي المركز السابع برصيد 4 نقاط من تعادل وفوز، فيما يحتل سيراميكا المركز الـ19 برصيد نقطة وحيدة من تعادل وخسارة.

يمكنك متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة بالضغط هنا

-----------------

عمرو السولية يفوز بجائزة رجل المباراة.

نهاية المباراة بفوز سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين

ق 96: بطاقة حمراء ثانية في المباراة لمحمد سمير مدافع إنبي.

ق 92: بطاقة حمراء لعمر الجزار لاعب سيراميكا كليوباترا بعد تدخله القوي على لاعب إنبي.

ق 83: تبديل لسيراميكا بخروج عمرو السولية صاحب الهدف الأول ونزول سعد سمير بدلا منه

ق 81: عبد الرحمن سمير حارس مرمى إنبي يبقى على فارق الهدف بعد التصدي لانفراد أمام البديل عمر الجزار مهاجم سيراميكا

ق 80: محمد سمير مدافع إنبي يتلقى بطاقة صفراء

ق 73: كريم وليد بدلا من إسلام عيسى، وصديق أوجولا بدلا من أيمن محمد في تبديلين لسيراميكا

ق 69: حامد عبد الله بدلا من رفيق كابو، ومحمد سمير بدلا من مروان داوود في تبديلين لإنبي

ق 62.. إبراهيم محمد بدلا من فخري لاكاي في تبديل ثاني لسيراميكا

ق 62: جوووول إسلام عيسى يسجل الهدف الثاني لسيراميكا كليوباترا برأسية في الشباك بعد تمريرة من مروان عثمان، والحكم يعود لتقنية الفيديو للتأكد من عدم وجود ضربة جزاء لصالح إنبي قبل هجمة سيراميكا التي سجل منها الهدف.

ق 53: جووووول عمرو السولية يسجل الهدف الأول لسيراميكا من تسديدة صاروخية في شباك إنبي.

ق 46: عمر الجزار بدلا من أحمد بلحاج في أول تبديلات سيراميكا كليوباترا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

ق 45: انطلاقة من شريف حتحوت من الجانب الأيسر قبل أن يلعب كرة عرضية تصدى لها محمد بسام بقدمه إلى ركنية.

ق 37: إسلام عيسى لاعب سيراميكا كليوباترا يسقط داخل منطقة الجزاء بعد احتكاك مع أحمد صبيحة ويطالب بالحصول على ركلة جزاء، والحكم يأمر بمواصلة اللعب.

ق 35: شريف حتحوت يسقط داخل منطقة الجزاء بعد كرة مشتركة مع حسين السيد ويطالب بالحصول على ركلة جزاء والحكم يأمر بمواصلة اللعب.

ق 15: بطاقة صفراء لمحمد سمير مدافع إنبي.

ق 14: محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا يتألق ويبعد تسديدة أحمد إسماعيل إلى ركنية.

ق 9: إصابة أحمد العجوز قائد إنبي وخروجه في أول تبديلات إنبي، ونزول أحمد كالوشا بدلا منه.

بداية المباراة

سيراميكا كليوباترا إنبي الدوري
