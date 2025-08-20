الشرق الأوسط: الدرعية يعيد فتح مفاوضاته مع النصر لضم أوتافيو

أعاد نادي الدرعية الصاعد حديثا إلى دوري الدرجة الأولى السعودي فتح المفاوضات مع نادي النصر لضم أوتافيو لاعب وسط الفريق.

وكان الدرعية قد أوقف مفاوضاته خلال الأسبوعين الماضيين مع نادي النصر قبل أن يبدأ في التحرك عقب تعاقد النصر مع كنيجسلي كومان.

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط أن نادي الدرعية لا يزال في محاولات لضم أوتافيو من النصر.

وأشار التقرير إلى أن العقبة في رفض أوتافيو فكرة اللعب بالدرجة الأولى حتى الآن.

وتسعى إدارة الدرعية لإقناع اللاعب بالمشروع الذي تعمل عليه ويهدف للمنافسة على التأهل للدوري السعودي.

ولم يتدرب أوتافيو بالمعسكر الخارجي لفريق النصر ضمن تحضيرات الموسم الجديد.

يذكر أن أوتافيو انضم إلى النصر قادمًا من بورتو البرتغالي في صيف 2023، في صفقة بلغت قيمتها نحو 60 مليون يورو، سددها النادي على ثلاث دفعات.

واستلم النادي البرتغالي أول دفعة منها بالفعل حينها. ويتقاضى اللاعب إجمالي رواتب يبلغ 42 مليون يورو خلال 3 مواسم.

بواقع 13 مليون في الموسم الأول، و14 مليون في الثاني، و15 مليون في الأخير، إلى جانب امتيازات مالية أخرى.

وخلال مسيرته مع الأصفر خاض 84 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة.