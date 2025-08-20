مدرب القادسية: علينا معالجة أخطائنا قبل الحديث عن التحكيم.. ويجب أن تقدم 100% ضد الأهلي

الأربعاء، 20 أغسطس 2025 - 17:45

كتب : FilGoal

ميشيل جونزاليس - المدير الفني لفريق القادسية

رفض ميشيل جونزاليس المدير الفني لفريق القادسية التعليق على الأخطاء التحكيمية في مواجهة أهلي جدة بنصف نهائي السوبر السعودي.

وتغلب أهلي جدة على القادسية بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ليصعد لمواجهة النصر في نهائي السوبر.

وقال ميشيل جونزاليس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كل ما حدث أمام أهلي جدة اليوم يعود لنا، لا أستطيع التعليق على الأخطاء التحكيمية حتى أشاهدها، لكن قبل الحديث عن التحكيم علينا مشاهدة فريقنا".

أخبار متعلقة:
انتهت من الشوط الأول.. أهلي جدة إلى نهائي السوبر بفوز كبير على القادسية التشكيل - ريتيجي أساسي مع القادسية.. وتوني مع البريكان في هجوم أهلي جدة ريتيجي: القادسية قادر على التتويج بالسوبر السعودي تقرير: إصابة مدافع أهلي جدة قبل مواجهة القادسية في السوبر

وتابع "الموسم الماضي انتصرنا على أهلي جدة في مباراة ولا يهمني حاليا ماذا حدث في السوبر، يهمني معالجة ذلك وتصحيح الأخطاء، حينما تلعب أمام الأهلي بأداء أقل من 100% بالتأكيد ستكون هذه النتيجة".

واختتم تصريحاته "إذا فكرت بفريق يحقق البطولات تفكر بالهلال والنصر والأهلي، والاتحاد الذي حقق بطولتين ولم أتكلم عن تحقيق أي لقب الموسم الماضي أو الحالي".

وحقق أهلي جدة فوزا كبيرا على القادسية بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت في هونج كونج بنصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وسجل خماسية أهلي جدة في المباراة كل من إيفان توني وإنزو ميلو وفرانك كيسي الذي أحرز هدفين، وناتشو فيرنانديز بالخطأ في مرماه.

وستقام المباراة النهائية بين النصر وأهلي جدة يوم السبت المقبل 23 أغسطس.

الدوري السعودي القادسية ميشيل جونزاليس
نرشح لكم
الرياضية: إنزاجي يضع البليهي ضمن خططه للموسم الجديد الشباب السعودي يعلن الصفقة الخامسة صحيفة اليوم: اتحاد جدة يسعى لبيع عوار وفابينيو لضم أجانب جدد كومان: أردت خوض تجربة جديدة.. والنصر كان أفضل خيار النصر × أهلي جدة.. موعد نهائي السوبر السعودي والقناة الناقلة الصفقة الرابعة.. الشباب السعودي يتعاقد مع حارس النصر السابق بسبب المشاركات الآسيوية.. رابطة الدوري السعودي تعدل مواعيد المباريات نونيز: انتقلت للهلال بعد اتصال إنزاجي.. والدوري السعودي يتطور بشكل مستمر
أخر الأخبار
3×3.. غزل المحلة يتعادل سلبيا أمام الجونة 6 دقيقة | الدوري المصري
الثاني على التوالي.. صاروخية بدر موسى تقود بتروجت لأول فوز في الدوري على حساب دجلة 25 دقيقة | الكرة المصرية
سكاي: إصابة بايلي في مرانه الأول مع روما 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
قبل خوض كأس الخليج.. منتخب الناشئين يختتم استعداداته لودية السعودية 38 دقيقة | منتخب مصر
كرة طائرة - بعثة منتخب السيدات تصل تايلاند استعدادا لخوض منافسات بطولة العالم 40 دقيقة | رياضة نسائية
الرياضية: إنزاجي يضع البليهي ضمن خططه للموسم الجديد ساعة | سعودي في الجول
الزمالك يعلن توفير حافلات لنقل الجماهير قبل مواجهة مودرن سبورت ساعة | الدوري المصري
الشباب السعودي يعلن الصفقة الخامسة ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 3 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511692/مدرب-القادسية-علينا-معالجة-أخطائنا-قبل-الحديث-عن-التحكيم-ويجب-أن-تقدم-100-ضد-الأهلي