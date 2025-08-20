مدرب القادسية: علينا معالجة أخطائنا قبل الحديث عن التحكيم.. ويجب أن تقدم 100% ضد الأهلي

رفض ميشيل جونزاليس المدير الفني لفريق القادسية التعليق على الأخطاء التحكيمية في مواجهة أهلي جدة بنصف نهائي السوبر السعودي.

وتغلب أهلي جدة على القادسية بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ليصعد لمواجهة النصر في نهائي السوبر.

وقال ميشيل جونزاليس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كل ما حدث أمام أهلي جدة اليوم يعود لنا، لا أستطيع التعليق على الأخطاء التحكيمية حتى أشاهدها، لكن قبل الحديث عن التحكيم علينا مشاهدة فريقنا".

وتابع "الموسم الماضي انتصرنا على أهلي جدة في مباراة ولا يهمني حاليا ماذا حدث في السوبر، يهمني معالجة ذلك وتصحيح الأخطاء، حينما تلعب أمام الأهلي بأداء أقل من 100% بالتأكيد ستكون هذه النتيجة".

واختتم تصريحاته "إذا فكرت بفريق يحقق البطولات تفكر بالهلال والنصر والأهلي، والاتحاد الذي حقق بطولتين ولم أتكلم عن تحقيق أي لقب الموسم الماضي أو الحالي".

وحقق أهلي جدة فوزا كبيرا على القادسية بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت في هونج كونج بنصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وسجل خماسية أهلي جدة في المباراة كل من إيفان توني وإنزو ميلو وفرانك كيسي الذي أحرز هدفين، وناتشو فيرنانديز بالخطأ في مرماه.

وستقام المباراة النهائية بين النصر وأهلي جدة يوم السبت المقبل 23 أغسطس.