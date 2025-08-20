سكاي: بونيفاس يقترب من الانتقال إلى ميلان

الأربعاء، 20 أغسطس 2025 - 17:24

كتب : FilGoal

فيكتور بونيفاس

أفادت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن النيجيري فيكتور بونيفاس مهاجم باير ليفركوزن اقترب من الانضمام إلى ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح التقرير أن المفاوضات بين الناديين تتسارع في الوقت الحالي.

وتثق كل الأطراف في إتمام الصفقة، وفقا للتقرير.

وأضاف التقرير أن ميلان أرسل عرضًا رسميًا خلال الـ48 ساعة الماضية، ويقوم ليفركوزن حاليًا بمراجعته.

وتوصل بونيفاس بالفعل إلى اتفاق مبدئي مع ميلان، وينتظر الضوء الأخضر من ناديه لإتمام الصفقة.

قبل شهر من الآن، أكد بونيفاس البقاء في صفوف ناديه وعدم الرحيل، رغم اهتمام النصر بضمه.

وذكرت تقارير أن النصر مهتم بضم المهاجم النيجيري الذي كان قريبا من الانضمام للعالمي في يناير الماضي.

وقتها قال بونيفاس في تصريحات نقلتها جريدة بيلد: "أنا متأكد تماما من أن مستقبلي هنا. الأمر واضح تمامًا أنني سأبقى".

وأضاف "أمامي 3 سنوات متبقية في عقدي، وأريد الفوز بالألقاب مع باير، وتقديم موسم رائع".

وكان المهاجم النيجيري على بعد خطوة من الانتقال إلى النصر في يناير الماضي لكن الصفقة فشلت في الساعات الأخيرة قبل إتمامها.

وذلك رغم الاتفاقات الشفهية واجتياز اللاعب للفحص الطبي غير أن نادي النصر قرر استكمال الصفقة.

وذلك بعدما قرر النادي السعودي التعاقد مع جون دوران من أستون فيلا بدلا من بونيفاس.

التعليقات
