انتهت من الشوط الأول.. أهلي جدة إلى نهائي السوبر بفوز كبير على القادسية

حقق أهلي جدة فوزا كبيرا على القادسية بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت في هونج كونج بنصف نهائي كأس السوبر السعودي.

سجل خماسية أهلي جدة في المباراة كل من إيفان توني وإنزو ميلو وفرانك كيسي الذي أحرز هدفين، وناتشو فيرنانديز بالخطأ في مرماه.

بينما سجل جاستون ألفاريز هدف القادسية الوحيد.

وتأهل أهلي جدة للنهائي لمواجهة النصر.

أحداث المباراة

أهلي جدة أهدر هدفين مبكرين في أول 6 دقائق من عمر المباراة.

وفي الدقيقة السادسة سجل ألفاريز هدف التقدم للقادسية برأسية.

وبعد 4 دقائق فقط تعادل أهلي جدة عن طريق كيسي مستغلا ارتباكا داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 28 أضاف إيفان توني الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء.

الهدف الثاني للأهلي عن توني من نقطة الجزاء 📹 pic.twitter.com/ddVOEgoGHK — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) August 20, 2025

ولم يمض سوى دقيقتين وسجل إنزو ميلو الهدف الثالث برأسية مستغلا عرضية من رياض محرز.

وشهدت الدقيقة 41 بطاقة حمراء لكريستوفر بونسو باه لاعب القادسية ليزيد من أوجاع فريقه.

وقبل نهاية الشوط الأول أضاف كيسي الهدف الرابع برأسية أخرى بعد عرضية أيضا من محرز.

كيسيه يحرز الهدف الرابع للأهلي والثاني له في المباراة ⚽️📹 pic.twitter.com/e26DyNTGxA — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) August 20, 2025

في الشوط الثاني كانت الأمور أهدأ وسجل الأهلي الهدف الخامس عن طريق ناتشو فيرنانديز بالخطأ في مرماه.

الهدف الخامس للأهلي عن طريق ناتشو بالخطأ في مرماه 📹 pic.twitter.com/MRhDLl5lnr — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) August 20, 2025

وستقام المباراة النهائية بين النصر وأهلي جدة يوم السبت المقبل 23 أغسطس.