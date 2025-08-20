فوت ميركاتو: جيرونا يقترب من ضم أليكس مورينو لاعب أستون فيلا

اقترب جيرونا من ضم أليكس مورينو لاعب أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وفقا لفوت ميركاتو فإن جيرونا قد توصل لاتفاق مع اللاعب على البنود الشخصية ويقترب من التوصل لاتفاق مع أستون فيلا.

وسيوقع اللاعب على عقد لمدة موسمين حتى 2027في حال إتمام الصفقة.

وانضم بيتيس مورينو إلى أستون فيلا قادما من ريال بيتيس في 2023.

وقضى اللاعب الموسم الماضي معارا إلى نوتينجهام فورست.

وخلال فترته مع أستون فيلا لعب مورينو 48 مباراة وسجل ثلاثة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

وتعاقد جيرونا حتى الآن مع هوجو رينكون وأكسيل فيتسيل وفيتور ريس وتوماس ليمار.