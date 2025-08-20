تقرير: نيوكاسل يقدم عرضا جديدا لبرينتفورد من أجل ضم ويسا

الأربعاء، 20 أغسطس 2025 - 16:38

كتب : FilGoal

يوان ويسا - برينتفورد

قدم نيوكاسل يونايتد عرضا جديدا لبرينتفورد من أجل ضم مهاجمه الكونجولي يوان ويسا، وفقا لموقع جيف مي سبورت.

وأوضح التقرير أن العرض الجديد بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني + إضافات.

وأضاف التقرير أن ويسا أوضح لناديه أنه يريد الانتقال لنيوكاسل.

هذه الصفقة لو تمت قد تفتح الباب بشكل كبير لرحيل ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد هذا الصيف.

وكانت جريدة ليكيب قد ذكرت قبل أيام، أن النصر ونيوم يتنافسان مع نيوكاسل يونايتد وتوتنام على التعاقد مع اللاعب.

وأوضح التقرير أن ويسا رفض العرض السعودي الذي وصله أملا في الانضمام إلى نيوكاسل الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

إدارة نيوكاسل تبحث عن مهاجم صريح جديد حتى تفكر جديا في بيع ألكسندر إيزاك.

لكن إذا لم تتم صفقة ويسا، فإن فرص رحيل إيزاك ستتضاءل بشكل كبير، وفقا للتقرير.

واستبعد الكونجولي يوان ويسا من قائمة مباراة فريقه الافتتاحية في الدوري الإنجليزي أمام وتنجهام فورست.

يذكر أن نيوكاسل لا يرغب في دفع مبلغ كبير لضم ويسا، نظرا لأن عقده ينتهي مع برينتفورد ينتهي الصيف المقبل.

ويسا البالغ من العمر 28 عاما سجل الموسم الماضي 19 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

