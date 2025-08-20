وفد من الاتحاد الأوروبي للتفتيش على ملعب برشلونة الجديد

ينتظر نادي برشلونة زيارة بعثة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للمعاينة والتفتيش في ملعب كامب نو الجديد، وذلك قبل الافتتاح الرسمي للملعب.

وتقرر أن يزور مسؤولي الاتحاد الأوروبي ملعب كامب نو الجديد غدا الخميس، وذلك من أجل معاينة الملعب بعد الانتهاء من بنائه وتجهيزه.

ومن ثم اتخاذ القرار إذا كان سيتم منح برشلونة تراخيص الإشغال للملعب أم لا.

ولم يتبق سوى أقل من 3 أسابيع على أول مباراة مقررة لبرشلونة على ملعبه الجديد ضد فالنسيا، ولكن لم يتم التأكد حتى الآن من مكان إقامتها.

وكان وفد من رابطة الدوري الإسباني زارت ملعب برشلونة أمس الثلاثاء، وفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو".

وسيكون لدى بعثة الاتحاد الأوروبي متطلبات يجب أن تتواجد في الملعب من أجل استضافة مباريات دوري أبطال أوروبا، بغض النظر عن إذا ما كان برشلونة حصل على تراخيص الإشغال أم لا.

ويشترط الاتحاد الأوروبي أن يكون المدرج الجانبي في الملعب مفتوحا لأغراض البث التليفزيوني، وهو أمر لن يكون ممكنا إلا مع المرحلة الثانية من تشغيل الملعب.

وبسبب ضيق الوقت يجب على برشلونة إبلاغ الاتحاد الأوروبي بالملعب الذي سيستخدمه في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا، لأن لوائح البطولة تنص على إقامة جميع مباريات الفريق في نفس الملعب حتى نهاية شهر يناير.