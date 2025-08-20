كرة نسائية – إعادة سحب قرعة الدوري.. تعرف على مباريات الجولة الأولى

الأربعاء، 20 أغسطس 2025 - 15:56

كتب : FilGoal

الأهلي كرة نسائية

أجريت ظهر اليوم قرعة الدوري المصري للكرة النسائية لموسم 2025-2026.

وأقيمت القرعة في قاعة المؤتمرات بمقر اتحاد الكرة، بحضور مصطفى عيسى، ومجدي الشيخ عضو لجنة المسابقات وناصر فراج مدير اللجنة، وعدد من مندوبي الأندية.

وأسفرت القرعة عن مواجهات الجولة الأولى كالآتي:

الزمالك × SAK FC

اتحاد بسيون × البنك الأهلي

بالم هيلز × الأهلي

مودرن سبورت × المصري

وادى دجلة × المقاولون العرب

إنبي × زد إف سي

بيراميدز × الطيران

رع × إف سي مسار

وقرر اتحاد الكرة إعادة قرعة الدوري بعد انسحاب فريق الجونة.

ويقام الدوري المصري للكرة النسائية للموسم الثاني على التوالي، وتوج فريق مسار بلقب الدوري الموسم الماضي.

ويشارك فريق SAK في دوري الكرة النسائية لأول مرة.

بينما حقق فريق الأهلي لقب كأس مصر.

ومن المقرر إقامة كأس السوبر للسيدات بين مسار والأهلي قبل انطلاق الموسم.

