كما كشف في الجول.. وادي دجلة يعلن التعاقد مع فرانك بولي

الأربعاء، 20 أغسطس 2025 - 14:50

كتب : عمرو نبيل

فرانك بولي - وادي دجلة

أعلن نادي وادي دجلة التعاقد مع المهاجم الإيفواري فرانك بولي في صفقة انتقال حر.

فرانك بولي

النادي : لاعب حر

وادي دجلة

يأتي ذلك كما كشف FilGoal.com في وقت سابق عن إتمام وادي دجلة الاتفاق مع اللاعب.

وسيبدأ فرانك بولي المشاركة مع وادي دجلة في المباريات المقبلة من الدوري المصري.

وذلك بعدما غاب عن أول مباراتين في الدوري المصري ضد بيراميدز وإنبي.

وقد يكون ظهوره الأول مع وادي دجلة اليوم أمام بتروجت في الدوري.

تجربة بولي الأخيرة كانت مع أتلتيكو دي سان لويس المكسيكي، وامتدت لعام واحد.

اللاعب الذي بدأ مسيرته في أكاديمية سبورت كونسلتانت، وانتقل منه إلى ستابايك النرويجي في 2012.

وفي 2015 انتقل اللاعب إلى لياونينج الصيني، ومنه معارا إلى ألسوند النرويجي في 2016.

كان ذلك قبل أن يعود إلى ستابايك مجددا في 2017، ومنه إلى فيرينتشفاروسي المجري في 2019.

هذه كانت تجربة بولي الأطول، حيث استمر مع الفريق المجري لـ 4 سنوات، حتى انتقل إلى بورتلاند الأمريكي في 2023.

وبعد عام واحد اتجه الإيفواري إلى سان لويس المكسيكي، ومنه الآن إلى وادي دجلة.

بولي لعب 5 مباريات في دوري الأبطال مع فيرينتشفاروسي، وسجل هدفين في نسخة 2020-2021، أحدهما في شباك يوفنتوس، والآخر أمام دينامو كييف الأوكراني.

فرانك بولي وادي دجلة الدوري المصري
