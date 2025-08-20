انتهت السوبر السعودي - القادسية (1)-(5) أهلي جدة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة القادسية ضد أهلي جدة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

نهاية المباراة

ق61. جوووول خامس لأهلي جدة عن طريق ناتشو فيرنانديز بالخطأ في مرماه.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47. جووووول راابع للأهلي عن طريق كيسي برأسية بعد عرضية من محرز.

ق41. بطاقة حمراء لكريستوفر بونسو با لاعب القادسية بسبب دخوله القوي ضد إيبانيز.

ق30. جووووول ثالث للأهلي عن طريق إنزو ميلو برأسية بعد عرضية من محرز.

ق28. جووووول الثاني لأهلي جدة عن طريق إيفان توني من ركلة جزاء.

ق26. ركلة جزااااء لأهلي جدة بعد لمسة يد.

ق12. جوووول التعااادل لأهلي جدة عن طريق فرانك كيسي مستغلا ارتباك داخل منطقة الجزاء.

ق8. جوووووول أول للقادسية عن طريق جاستون ألفاريز برأسية.

ق6. فرصة الاول تضيع من إيفان توني.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل