أثليتك: دوجلاس لويز إلى نوتنجهام فورست

الأربعاء، 20 أغسطس 2025 - 14:43

كتب : FilGoal

دوجلاس لويز - يوفنتوس

أصبح دوجلاس لويز لاعب يوفنتوس قريبا للغاية من الانتقال إلى نوتنجهام فورست، وفقا لشبكة ذا أثليتك.

وأوضح التقرير أن فورست توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس للتعاقد مع دوجلاس لويز.

وأضاف التقرير أن الصفقة ستكون على شكل إعارة تتحول إلى بيع نهائي في حالة لعب عدد معين من المباريات، مقابل 30 مليون يورو.

أخبار متعلقة:
سكاي: كريستال بالاس يقترب من حسم صفقة نجم المغرب جوارديولا يكشف سر اختيار برناردو سيلفا كقائد لمانشستر سيتي تقرير: وفد جالاتا سراي يصل إنجلترا للتفاوض على ضم أكانجي حارس فرانكفورت ينضم إلى نادي باريس

ومن المتوقع أن يسافر البرازيلي إلى المملكة المتحدة خلال ساعات.

وسيخضع دوجلاس لويز للكشف الطبي يوم الخميس إذا سارت الأمور على ما هو مخطط لها.

وانتقل دوجلاس لويز إلى يوفنتوس في بداية الموسم الماضي قادما من أستون فيلا الإنجليزي مقابل 51 مليون يورو.

لكنه لم يقدم مع يوفنتوس ما كان يقدمه مع أستون فيلا في إنجلترا.

ولعب لويز مع يوفنتوس 27 مباراة في مختلف البطولات لم يسجل أو يصنع خلالها.

دوجلاس لويز يوفنتوس نوتنجهام فورست
نرشح لكم
كما كشف في الجول.. وادي دجلة يعلن التعاقد مع فرانك بولي سكاي: كريستال بالاس يقترب من حسم صفقة نجم المغرب ذا أثليتك: تروسارد يوافق على تعديل عقده مع أرسنال تقرير: بورتو في مفاوضات مع أرسنال لضم كيفيور تقرير: وفد جالاتا سراي يصل إنجلترا للتفاوض على ضم أكانجي حارس فرانكفورت ينضم إلى نادي باريس روما يضم نجم أستون فيلا موهبة مانشستر سيتي يخضع للكشف الطبي مع ليفركوزن
أخر الأخبار
ديلي ميل: مانشستر سيتي يربط نجمه الشاب حتى 2030 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة نسائية – سحب قرعة الدوري.. تعرف على مباريات الجولة الأولى 39 دقيقة | رياضة نسائية
هل يستمر بافار مع إنتر بعد هذه الخطوة؟ 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
ضربة لـ أرسنال.. إصابة هافرتز ساعة | الدوري الإنجليزي
كما كشف في الجول.. وادي دجلة يعلن التعاقد مع فرانك بولي ساعة | الدوري المصري
مباشر السوبر السعودي - القادسية (1)-(4) أهلي جدة.. الشوط الثاني ساعة | سعودي في الجول
أثليتك: دوجلاس لويز إلى نوتنجهام فورست ساعة | ميركاتو
مستشار الزمالك القانوني: جهاز أكتوبر متنعت مع النادي.. ونثق في الدولة لحل الأزمة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 3 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511680/أثليتك-دوجلاس-لويز-إلى-نوتنجهام-فورست