أثليتك: دوجلاس لويز إلى نوتنجهام فورست

أصبح دوجلاس لويز لاعب يوفنتوس قريبا للغاية من الانتقال إلى نوتنجهام فورست، وفقا لشبكة ذا أثليتك.

وأوضح التقرير أن فورست توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس للتعاقد مع دوجلاس لويز.

وأضاف التقرير أن الصفقة ستكون على شكل إعارة تتحول إلى بيع نهائي في حالة لعب عدد معين من المباريات، مقابل 30 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يسافر البرازيلي إلى المملكة المتحدة خلال ساعات.

وسيخضع دوجلاس لويز للكشف الطبي يوم الخميس إذا سارت الأمور على ما هو مخطط لها.

وانتقل دوجلاس لويز إلى يوفنتوس في بداية الموسم الماضي قادما من أستون فيلا الإنجليزي مقابل 51 مليون يورو.

لكنه لم يقدم مع يوفنتوس ما كان يقدمه مع أستون فيلا في إنجلترا.

ولعب لويز مع يوفنتوس 27 مباراة في مختلف البطولات لم يسجل أو يصنع خلالها.