مستشار الزمالك القانوني: جهاز أكتوبر متعنت مع النادي.. ونثق في الدولة لحل الأزمة

أوضح كمال شعيب المستشار القانوني للزمالك مستجدات أزمة أرض النادي في أكتوبر بعدما قررت وزارة الإسكان سحبها من الأبيض.

وقال شعيب عبر قناة إم بي سي مصر: "نثق في الدولة أنها لن تخذل الملايين من جمهور الزمالك، خاصة في ملف أرض النادي في أكتوبر لأن الزمالك لم يخطئ فيه تماما".

وأضاف "هل من المنطق أن يتم إصدار القرار في شهر أبريل ويتم سحب الأرض في شهر يونيو، هناك أمر خاطئ غير مقصود بالتأكيد لأنه لم يتم اتباع أي إجراءات قانونية ".

وأردف "في شهر أبريل 2024 الزمالك حصل على موافقة من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بزيادة النسبة البنائية للمشروع بالكامل إلى 10% بدلا من 5%، بمعنى مضاعفة قدرات المشروع بالكامل".

وأكمل "الزمالك أيضا حصل على موافقة بالبناء 3 أدوار بدلا من دور واحد".

وأوضح "لا يوجد أي مخالفات في البناء على أرض الزمالك في أكتوبر، وما يثار عن بناء "كومبوند" ليس إلا شائعات سخيفة، وبالتأكيد لن تسمح به وزارة الإسكان أو وزارة الرياضة، وأرض أكتوبر هي مشروع حياة نادي الزمالك".

واستطرد "هناك تواصل مستمر مع المسؤولين والنادي تقدم بطلبات لحل الأزمة خاصة أن الزمالك هو صاحب الحق".

وفسر "كل الأقساط المستحقة بشأن أرض أكتوبر مدفوعة من قبل نادي الزمالك والمدة الممنوحة للنادي لم تنته حتى الآن، وهناك تعنت من جهاز حدائق أكتوبر غير مبرر ضد الزمالك".

وأتم تصريحاته "كلنا ثقة في الدولة المصرية ورئيسها ورئيس الحكومة في إيجاد الحل لهذه الأزمة".

