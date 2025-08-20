التشكيل - ريتيجي أساسي مع القادسية.. وتوني مع البريكان في هجوم أهلي جدة

الأربعاء، 20 أغسطس 2025 - 14:22

كتب : FilGoal

فرانك كيسييه - أهلي جدة

أعلن كل من ميتشيل مدرب القادسية وماتياس ياسله مدرب أهلي جدة تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي القادسية مع أهلي جدة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ويشهد تشكيل القادسية مشاركة ماتيو ريتيجي لأول مرة مع الفريق.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: كوين كاستيلز.

الدفاع: جيهاد ذكري - ناتشو فيرنانديز - جاستون ألفاريز.

الوسط: محمد الثاني - ناهيتان نانديز - كاميرون بويرتاس - علي هزازي - كريستوفر بونسو باه.

الهجوم: ماتيو ريتيجي - خوليان كوينونيس.

ويقود الثنائي إيفان توني وفراس البريكان هجوم أهلي جدة.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: إدوارد ميندي.

الدفاع: محمد عبد الرحمن - ميريه ديميرال - روجر إيبانيز - ماتيو دامس.

الوسط: رياض محرز - فرانك كيسي - إنزو ميلوت - جالينو.

الهجوم: إيفان توني - فيراس البريكان.

ويلتقي الفائز من المباراة مع النصر في النهائي والذي فاز على اتحاد جدة في نصف النهائي الآخر.

